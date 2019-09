¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 18 de septiembre de 2019

21.00 / Movistar Liga de Campeones

Difíciles rivales para Atlético y Real Madrid

Los equipos madrileños debutan en esta edición de la Liga de Campeones ante dos complicados oponentes. Los hombres del Cholo Simeone, después de perder su primer partido de la temporada liguera ante la Real Sociedad, reciben en el Wanda Metropolitano a la Juventus de Cristiano Ronaldo con el recuerdo de la dura eliminación del año pasado en esta misma competición. A esa misma hora, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, sin Neymar, ni Mbappé ni Cavani en la convocatoria francesa, se verán las caras en el Parque de los Príncipes.

21.45/ Antena 3

‘El hormiguero’ recibe la visita de Jesús Vidal

Esta noche viene a divertirse a El hormiguero Jesús Vidal, ganador de un Goya por la aclamada película Campeones y colaborador de Zapeando de La Sexta. Con el escritor y actor hablará Pablo Motos de su nuevo libro titulado S4la de espera, que sale a la venta el 8 de octubre. El libro recoge cuatro relatos escritos por Vidal, diez poemas y fragmentos de su diario y recopila momentos de su aclamado discurso en los Goya. Con Vidal repasará, además, los otros proyectos en los que está inmerso, entre los que figuran su nueva faceta como colaborador o su papel en la obra de teatro Alguien voló sobre el nido del cuco, que interpreta en el Teatro Calderón de Madrid.

21.50 / #Vamos

Un año en la vida de Alejandro Valverde

A punto de cumplirse un año del éxito más buscado de Alejandro Valverde, el Mundial de Ciclismo, Vamos# emite el reportaje Alejandro Valverde: un año de arcoíris, que presenta al corredor en su hábitat natural para descubrir al Alejandro Valverde más genuino. Este trabajo se cuela en su círculo más íntimo y muestra qué hay detrás de una carrera tan brillante y tan longeva. Este trabajo le acompaña a su concentración en Granada, viaja a Murcia, descubre los entrenamientos con su gente de confianza, la Grupeta Balaverde y le acompaña en sus diferentes momentos emocionales. El ciclista se abre y cuenta todo lo que hay detrás del éxito, con los buenos momentos, pero también las dificultades que genera una presión a la que está sometido un deportista de altísimo nivel. El exseleccionador, Javier Mínguez, Óscar Freire (tres veces campeón del Mundo), Eusebio Unzué, Javier Ares, su familia y amigos son piezas fundamentales en la narración

22.00 / La 2

'Gilda'

Estados Unidos, 1946 (109 minutos). Director: Charles Vidor. Intérpretes: Rita Hayworth, Glenn Ford, George Mackready.

Uno de los grandes mitos rodados en Hollywood. Charles Vidor fue el encargado de dirigir a la explosiva pareja formada por Rita Hayworth y Glenn Ford (que volverían a coincidir en Los amores de Carmen) en este impresionante melodrama que alberga algunas de las escenas más conocidas del cine, como la mítica bofetada de él a ella. Excelentes interpretaciones, conocidísimas canciones y una dirección exquisita para un filme que se convirtió, además de en un clásico, en todo un fenómeno sociológico de la época.

22.05 / La 1

Nuevos retos para los ‘MasterChef Celebrity 4’

Los aspirantes de MasterChef Celebrity 4 aprenderán una técnica milenaria que ayuda a cocinar los alimentos, a realzar su sabor y a cambiar su textura: el marinado. La chef Macarena de Castro, de una estrella Michelin, les enseñará todos sus secretos y posibilidades. Cocinarán un plato libre, elegirán un ingrediente principal entre carnes, pescados, frutas y verduras, y los marinarán con especias, alcoholes u otros ingredientes. Además, podrán coger alimentos del supermercado para completar la elaboración. Además, en el Castillo de Belmonte servirán un menú con productos de la zona como se hacía en 1480, con Paula Prendes y Óscar Higares. En la prueba eliminatoria, demostrarán todo lo que saben de utensilios de cocina en tres duelos. Loles León evitará que vuelen los cuchillos.

22.40 / Antena 3

Las dudas crecen entre Javi y Marta

Doble entrega de la serie protagonizada por Javier Veiga y Marta Hazas, Pequeñas coincidencias. En el primer capítulo, titulado ‘Dejarse llevar’, Marta duda entre dar una oportunidad a Mario, que realmente se lo está currando, o a Javi, del que no termina de fiarse demasiado. A su finalización, en ‘Dime que me quede’, ninguno es capaz de pasar página, tras haber estado a punto de estar juntos. Pero Marta tiene problemas más graves. La tienda está en números rojos, y la única posibilidad de salvación, la promoción en la Pasarela Cibeles, se esfuma al no ser seleccionados.

22.40 / Telecinco

‘Señoras del (h)AMPA’ abre temporada

Las Señoras del (h)AMPA regresan a Telecinco planeando el robo en un bingo. La ficción protagonizada por Toni Acosta, Malena Alterio, Mamen García y Nuria Herrero se despidió el pasado mes de julio como líder de su franja de emisión con una media de 2.073.000 espectadores y un 16,2% de share, 6,2 puntos por delante de la oferta de Antena 3 TV (10%). En este capítulo, Amparo mantiene en la residencia de su marido una reveladora conversación con Gustavo, un antiguo ladrón profesional. Influida por sus historias, propone a Mayte y a Virginia realizar un robo en un bingo para conseguir el dinero del rescate de Lourdes. Vicente, por su parte, se pregunta el motivo de la repentina marcha de su mujer, a la par que Lourdes desarrolla una complicidad especial con Mariano mientras permanece secuestrada.

22.45 / Cuatro

La comida, ‘En el punto de mira’

Esta noche, En el punto de mira dedicará un monográfico a un tema que interesa a los ciudadanos, la comida. En el primer reportaje de la noche, titulado, ‘Comedores escolares’, se muestra cómo se están cometiendo irregularidades en los comedores de algunos colegios públicos. La reportera Carla Sainz investigará el alimento de los niños en esos comedores. A su finalización se emitirán los reportajes 'El zumo de naranja', 'Ootros aceites', 'El sabor del tomate' y, por último, 'Comida lejana'.

0.45 / Movistar CineÑ

‘Tiovivo C. 1950’

España, 2004 (143 minutos). Director: José Luis Garci. Intérpretes: Alfredo Landa, Fernando Guillén Cuervo, María Adánez, Francisco Algora.

Garci cierra su trilogía sobre la nostalgia, que inició con You´re the one e Historia de un beso. Ahora, con un reparto coral de auténtico lujo, dirige su mirada a los escenarios cotidianos del Madrid de los cincuenta, los cafés, cines, escuelas y paseos de su infancia. Cuidada fotografía en blanco y negro y una bonita banda sonora para un largometraje que obtuvo el Goya a la mejor dirección artística (Gil Parrondo).