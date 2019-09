En aquellos ya lejanísimos tiempos en que Pablo Iglesias quería asaltar los cielos, se dejó un dineral en regalar temporadas de Juego de tronos a sus oponentes. Series épicas para momentos épicos. Aquello sí era chulería y pisar fuerte. Hoy, que ya no asalta nada y su ambición se conforma con un despacho sin ventanas en cualquier ministerio, le pega regalar series con mucho más melodrama e intimismo. Series para domingos lluviosos. Series para amantes no correspondidos y teléfonos que no suenan.

También series de segundas oportunidades, que es lo que parecen pedirse en este psicodrama pimpinélico que han montado los equipos de PSOE y Podemos, más parecido a un divorcio que a una negociación política. Como son semanas revueltas con pocas horas libres, les recomiendo una miniserie británica, de esas que se ven mientras la lavadora aclara y centrifuga: tres horitas divididas en seis episodios de treinta minutos.

Se titula Back to Life (BBC, en España se puede ver en Filmin), y la ha creado, producido, escrito e interpretado, en plan Juan Palomo, Daisy Haggard, una actriz de comedia muy conocida en la tele británica. Aquí interpreta a Miri Matteson, una treintañera que sale de la cárcel donde la encerraron en su adolescencia por matar (accidentalmente, parece) a su mejor amiga. En el pueblo se enfrenta al odio obtuso y paleto de sus vecinos y al estigma de ser la asesina. Ella, que tan frágil e inocente parece. Es una comedia de buenos sentimientos, esos de los que está empedrado el camino al infierno de la ficción, pero muy bien resuelta, con una ternura que amenaza borrascas cursis que no llegan a romper porque se disuelven en carcajadas oportunas.

La serie perfecta para consolarse de una reunión sin acuerdo o de una sesión parlamentaria con reproches. Si Miri encontró su sitio sin convocar elecciones, todo el mundo puede.