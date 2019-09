Miguel Ángel Silvestre: “No conozco la verdad, pero creo en la inocencia de Pablo Ibar”

En el corredor de la muerte, la serie que mañana estrena Movistar +, no ha sido un trabajo más para Miguel Ángel Silvestre (Castellón de la Plana, 37 años). Para poder interpretar al español Pablo Ibar, que fue condenado a muerte en el año 2000 por un triple asesinato ocurrido en junio de 1994, necesitó creer firmemente en su inocencia. Cuando la serie se puso en marcha, Ibar se encontraba en prisión preventiva a la espera de que se repitiera el juicio, que en enero de 2019 concluyó con el mismo veredicto de culpabilidad. La sentencia llegó en mayo, cambiando la pena de muerte por cadena perpetua.

La serie de ficción de cuatro capítulos basada en el ensayo homónimo del periodista Nacho Carretero (editado por Espasa) recorre la historia de Ibar desde las perspectivas de los implicados más cercanos al propio condenado, que siempre ha sostenido que es inocente. Por eso, el actor que le interpreta tenía que tomar partido y convencerse de que era inocente, a pesar de lo que hubiera dictaminado el jurado. "Sin ser conocedor de la verdad, porque no soy vidente y no puedo mirar atrás, sí creo en la inocencia de Pablo. Si no, no habría sido posible hacer el personaje porque habría estado en contradicción todo el rato", dijo Miguel Ángel Silvestre a EL PAÍS el pasado martes. Lo que le terminó convenciendo de la inocencia de Ibar fue una imagen que una forense facial envió a Carretero de la nuca del asesino y del español: el primero tiene las orejas más despegadas de la cabeza que el segundo. "Fue la gota que colmó el vaso", apunta Silvestre.

El actor vio documentales y entrevistas, leyó artículos sobre el caso, leyó el libro de Carretero y habló mucho con el periodista. El hecho de que el nuevo juicio estuviera desarrollándose mientras rodaban impidió que Silvestre conociera a Ibar en persona. "Había algo que no teníamos muy claro: cómo era él de joven. Y me habría gustado descubrirlo conociéndole. Por otro lado, empecé a preparar con mi madre preguntas como si le gustaba bailar, si era parco en palabras... Y mi madre me dijo que igual era un momento muy sensible como para ir a su padre o su mujer a preguntarles eso".

Esa coincidencia en el tiempo con el segundo juicio hizo que la conexión emocional del equipo de la serie con los hechos narrados fuera muy intensa. "La primera mala noticia que llegó [el nuevo veredicto de culpabilidad] nos dejó a todos en shock. Estábamos en plenos ensayos y tuvimos que descansar un día porque no sabíamos muy bien cómo encajarlo. Estábamos convencidos de que Pablo saldría. Todo eso ha hecho que el equipo estuviera muy unido. Celebrábamos un trabajo que es muy complicado de hacer, pero no dejábamos de decirnos: 'sí, pero Pablo sigue en la cárcel'. Era una lucha, como si nos preguntáramos si podíamos celebrar lo que estábamos viviendo".

Más conocido por papeles de galán como los de las series Sin tetas no hay paraíso o Velvet, Silvestre parece reivindicarse en esta serie con un tono diferente, más maduro y dramático que también implicaba algunos cambios físicos (ganó peso y corpulencia) y lograr imitar el acento cubano para parecerse a Ibar. Para ello, viajó a Cuba acompañado por la actriz cubana Laura de la Uz, que interpreta a su madre en la ficción. "Ella me decía que era muy importante que conociera Cuba porque es el swing que él tiene a través de su madre". Además, en Madrid contó con la ayuda de un actor cubano que estaba presente en el rodaje para corregir cuestiones de acento.

En el fondo de la serie, que arranca cada capítulo con imágenes y discursos de los cuatro últimos presidentes estadounidenses sobre su compromiso con la seguridad de los ciudadanos de su país, se encuentra también una crítica al sistema judicial y al racismo que subyace en la sociedad estadounidense. "Los españoles vivimos con mucho privilegio en Estados Unidos, se nos mira con cariño también por los representantes que tenemos, como Banderas, Bardem, Penélope [Cruz], Nadal, Gasol... La gente los menciona y con mucho cariño. Con respecto a los mexicanos, sí que hay un cierto racismo, lo vemos en las noticias y a través de cómo se posicionan muchos políticos. Es una realidad allí que yo no he vivido por el hecho de ser español", cuenta el actor.

Tras En el corredor de la muerte y participar en la despedida de Velvet colección que Movistar + estrenará en diciembre, Silvestre ha cambiado totalmente de tercio para interpretar a uno de los protagonistas de la serie que prepara Alex de la Iglesia para HBO España, 30 monedas. "Es lo opuesto, un rodaje cargado de voltaje, adrenalina, la energía de Alex, que es mucho más ruidoso, fantasioso... Ha sido una muy buena manera de desconectar de una realidad que pesa tanto". Y si algún día pudiera hablar con Pablo Ibar, ¿qué le diría? "Que creo en él".