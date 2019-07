¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 28 de Julio de 2019

19.00 / Cine Ñ

Abre los ojos

España, 1997 (113 minutos). Director: Alejandro Amenábar. Intérpretes: Eduardo Noriega, Penélope Cruz, Najwa Nimry.

Lejos de repetir los esquemas de Tesis, su triunfal debut, Alejandro Amenábar se arriesgó con la apuesta de su segunda película, que jugaba con elementos menos comerciales. Abre los ojos se agita entre un obsesivo mosaico de apariencias y engaños para jugar a entrelazar sueño y realidad. Y aunque es cierto que, en ocasiones, la madeja de acciones que entrecruza Amenábar peca de cierta confusión, la opresiva puesta en escena que crea el director y la expresividad de su cámara logran un electrizante ejercicio visual.

21.35 / Cuatro

‘Viajeros Cuatro’, en los mejores rincones de Miami

Con más de doce millones de turistas aterrizan anualmente en Miami. El espacio Viajeros Cuatro recorre algunos de sus lugares emblemáticos con ayuda de, Soraya Arnelas, Colate Vallejo-Nájera, Camila Guiribitey y Bertín Osborne. Un paseo que visitará rincones ivónicos del lugar, como la playa de Miami Beach, la avenida de Ocean Drive, la bahía de Biscayne, y el barrio de Wynwood.

22.00 / Telecinco

La chica danesa

The Danish Girl. Reino Unidod, 2015 (120 minutos). Director: Tom Hooper. Intérpretes: Eddie Redmayne, Alicia Vikander.

La chica danesa se acerca a la historia real del artista Lili Elbe, la primera persona transgénero que se sometió a una operación de reasignación de sexo, en los años treinta. Tras su corrección formal, la película late con un relato pasional y comprometido y vibra gracias al monumental trabajo de su pareja protagonista.

22.00 / Neox

Tensas vacaciones, en Los Simpson’

Un nuevo episodio de estreno de la serie Los Simpson llega a Neox. Esta entrega relata cómo Homer recuerda unas tensas vacaciones familiares en el Gran Cañón, que vivió dos años atrás en compañía de los Flanders. Tras perder a su guía, Ned y Homer han ingeniárselas para sobrevivir y, cuando ambos choquen, el papel de Bart será determinante para que salgan del enredo.

22.00 / DMAX

El enigma de la Esfinge, en ‘Criaturas míticas’

Los enigmas se hacen presentes en DMAX gracias a la serie documental Criaturas míticas. Esta noche se acercará al enigma de la Esfinge. La serie mostrará las últimas investigaciones en torno a esta criatura mítica, una misteriosa bestia mitad hombre y mitad león, que llevó a los faraones de Egipto a la obsesión de poder transformarse en este poderoso y feroz monstruo

22.10 / Antena 3

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. EE UU, 2008 (122 minutos). Director: Steven Spielberg. Intérpretes: Harrison Ford, Shia LaBeouf, Cate Blanchett, Karen Allen.

El retorno de Indiana Jones, casi 20 años después, resulta un tanto decepcionante. Tras un inicio de lo más contundente, Spielberg, aunque hace gala de su indudable potencia narrativa, se ahoga entre el espectáculo y finaliza el filme entregado al ternurismo. Entre los atractivos del filme destaca el reencuentro con el añorado personaje de Marion, desaparecido desde la ya lejana En busca del arca perdida.