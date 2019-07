La mejor travesía

Esta semana Babelia dedica su tema de portada a la literatura de viajes. Once destacados escritores y especialistas del género comentan para los lectores su título favorito. Philip Hoare, Colin Thubron, Patricia Almarcegui, Javier Reverte, María Belmonte, Jordi Esteva, Pilar Rubio, Gabi Martínez, Xavier Moret, Pep Bernadas y Anik Lapointe. Sus recomendaciones se completan con un artículo del periodista Jacinto Antón que hace un repaso al género.

En páginas siguientes el lector de Babelia encontrará las habituales reseñas literarias. Vivir abajo, del peruano Gustavo Faverón, es el libro destacado de la semana.

En el apartado de arte Ángela Molina reseña algunas exposiciones protagonizadas por artistas musicales, especialmente la que se exhibe ahora en Nueva York dedicada a Leonard Cohen. Bea Espejo escribe sobre la situación actual del comisariado de arte, a propósito de la exposición Inéditos en La Casa Encendida de Madrid.

El crítico teatral Marcos Ordóñez comentaMary Said What She Said,la obra dirigida por Bob Wilson e interpretada por Isabelle Huppert que se ha podido ver recientemente en el Grec de Barcelona.

En las páginas de opinión, Daniel Innerarity firma una tribuna en torno a lo "políticamente correcto". Antonio Muñoz Molina escribe sobre la vida literaria y lo que significa ser "escritor. Y Manuel Rodríguez Rivero comenta la actualidad del mundo editorial en su columna semanal Sillón de Orejas.