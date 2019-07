¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 20 de Julio de 2019

16.00 / La 1

El Tour llega al legendario Tourmalet

La decimocuarta etapa del Tour pone a prueba a los corredores, a los que espera un duro recorrido de 117,5 kilómetros. Nada más comenzar llega un puerto de cuarta categoría que dará paso, mediada la etapa, al Col du Soulor, de primera, con un ascenso de 12 kilómetros. El final de la etapa estará protagonizado por el temido Tourmalet: una subida de 19 kilómetros al 7,4% de desnivel.

17.00 y 19.00 / GOL

Valencia y Atlético de Madrid, en pretemporada

A falta de sólo un mes para el inicio del campeonato de Liga, los equipos comienzan a ponerse a punto y GOL ofrece hoy dos encuentros de pretemporada. A las 17.00, el Valencia se mide con el Mónaco, en un duelo en el que los seis fichajes que ha incorporado el equipo se pondrán a prueba a las órdenes de Marcelino. A las 19.00 llega el turno del Atlético de Madrid, que se enfrentará con el Numancia con nuevos jugadores como Marcos Llorente, Héctor Herrera, Saponjic, Felipe, Renan Lodi y Joao Felix.

17.45 / TCM

La soledad del corredor de fondo

The Loneliness of the Long Distance Runner. Reino Unido, 1962 (100 m.). Director: Tony Richardson. Intérpretes: Tom Courtenay, Michael Redgrave.

Casi al mismo tiempo que la Nouvelle Vague agitaba el cine francés, el Free Cinema hacía lo propio con el británico. Hermanados con los ‘Jóvenes Airados’ que, mediados los cincuenta, volcaban su rabia en la literatura y el teatro, los cineastas del Free Cinema asaltaron las pantallas en los sesenta para acercar las películas a la realidad de la época y proponer nuevas formas visuales y narrativas que escapasen del academicismo british. Tras su destructiva Un sabor a miel, Tony Richardson filmó esta incontestable obra maestra con la que certificaba el asentamiento de un cine agresivo y experimental. Su relato, visceral y sangrante, aborda con memorable naturalidad la vida de un joven ingresado en un correccional que se entrena para una carrera de larga distancia. Imprescindible.

21.20 / La Sexta

Carmen Calvo, en ‘La Sexta noche’

El espacio que conduce Iñaki López contará esta noche con la presencia de la vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, que analizará la actualidad política de cara a la inminente sesión de investidura. El programa también recibirá al periodista Luis María Anson. Además, entrevistará a los miembros del grupo Def con Dos a raíz del veto de varios consistorios del PP a sus actuaciones.

22.10 / Antena 3

La extraña que hay en ti

The Brave One. Estados Unidos, 2007 (120 minutos). Director: Neil Jordan. Intérpretes: Jodie Foster, Terrence Howard, Nicky Katt.

Desde la ya lejana y memorable En compañía de lobos, Neil Jordan ha entregado un puñado de buenas películas y alguna obra maestra, como Juego de lágrimas y Desayuno en Plutón. En este caso, elabora un aguerrido filme en el que Jodie Foster se convierte en justiciera urbana y también en turbia encarnación de los miedos de una sociedad caótica y enfermiza.

23.40 / La 1

Apolo 13

Apollo 13. EE UU, 1995 (133 minutos). Director: Ron Howard. Intérpretes: Tom Hanks, Kevin Bacon, Ed Harris.

El director de Cocoon y Un horizonte muy lejano crea un espectáculo visual de primer nivel. Y lo hace pese a que Apolo 13 sea una película creada en laboratorio, con todos los elementos para asegurar la diversión, en la que no importa incluso que el espectador conozca de antemano el desenlace. Lo relevante es asistir a un despliegue de efectos especiales y de habilidad narrativa que se convierte en un honesto producto de entretenimiento.