Luca Guadagnino escribirá y dirigirá una nueva serie para HBO

Luca Guadagnino seguirá la estela de David Lynch, Rainer Fassbinder, David Fincher, Martin Scorsese y otros grandes cineastas que se pasan a la televisión. El italiano nominado al Oscar por Call Me By Your Name ha anunciado que prepara, para HBO, We Are Who We Are, una serie de ocho capítulos que contará el despertar sexual de dos adolescentes de 14 años en una base militar italiana. De esos ocho capítulos, Guadagnino escribirá varios (junto con un equipo de guionistas) y dirigirá los dos primeros y el último. Es una fórmula parecida a la que empleó Scorsese en las primeras temporadas de Boardwalk Empire o Fincher en House of Cards o Mindhunter. También el español J. A. Bayona ha sido contratado recientemente para dirigir los primeros capítulos de la nueva serie de El señor de los anillos en Nueva Zelanda.

Hasta ahora, Guadagnino había rodado estrictamente proyectos cinematográficos. Su mayor éxito comercial fue, en 2017, Call Me By Your Name, también sobre el despertar sexual de un adolescente en Italia: recibió cuatro nominaciones a los Oscar, una de las cuales, la de mejor película, recayó sobre Guadagnino como productor. Antes, había dirigido otros éxitos como Io sono l’amore (2010), el drama inspirado en David Hockney Cegados por el sol (2016) o, más recientemente, una versión de Suspiria (2018). En We Are Who We Are promete retomar elementos de Call Me By Your Name: tanto en la nueva serie, como en su película más famosa, el joven adolescente que descubre su sexualidad es un estadounidense que se encuentra en Italia y debe conciliar sus sentimientos hacia personas de su mismo sexo. En el caso de la serie, y según una descripción, serán dos: un estadounidense que sigue en Nueva York y un soldado.

El cineasta comparte casa así con el otro gran director italiano de renombre internacional, Paolo Sorrentino (La gran belleza), cuya The Young Pope, protagonizada por Jude Law, emite HBO en otros países del mundo. Hasta su estreno, Guadagnino tiene previsto centrarse en Blood on the tracks, un musical inspirado en el álbum de Bob Dylan del mismo nombre y en el estreno de The Staggering Girl que ha rodado con Julianne Moore y Kyle Machlachlan.