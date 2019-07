Netflix retira un anuncio de ‘Stranger Things’ donde usaba la sintonía de ‘La bola de cristal’ sin permiso

Stranger Things se ha convertido cada temporada desde hace cuatro años en el estreno más mediático de Netflix. Como hace con otras series bandera, como con Narcos, sus campañas publicitarias suelen ser llamativas y algunas veces muy virales en redes. Con Stranger Things, ambientada en los años ochenta, la plataforma ha sacado en España varios anuncios rememorando aquella época en España. Parte de la campaña era un vídeo en el que rememoraban La bola de cristal, incluso con Alaska de protagonista. Pero usaron la sintonía del programa infantil sin el permiso de los dueños de los derechos y, tras las protestas, han terminado por retirar el vídeo de Twitter, Instagram y de YouTube.

La plataforma estadounidense retiró en la noche del jueves el vídeo y contestó de forma pública en Twitter a Nagua Alba, nieta de Lolo Rico, la creadora de La bola de cristal. "Nuestra intención era honrar el recuerdo de un maravilloso programa que ha sido icónico para todos nosotros. Sin embargo, entendemos vuestra posición y por eso hemos procedido a retirar el vídeo. Un saludo", reza el mensaje.

Alba protestó en Twitter de forma pública con un hilo donde explicaba los hechos. Citando el vídeo de Netflix, dijo: "Esto que habéis hecho está bastante feo y como familia de Lolo Rico es tremendamente doloroso". La nieta de Rico explicó que la plataforma se había puesto en contacto con los hijos de la creadora del programa y que ofrecieron pagar a cambio de que cedieran su parte de los derechos de la canción principal de La bola de cristal para promocionar la serie fantástica. Como parte de la familia no estaba de acuerdo en que se usara para fines publicitarios, rechazaron la oferta. La plataforma contestó que no se usaría la canción y que había compuesto otro, contó Alba en sus mensajes. Pero al final, el vídeo llevaba una melodía con "modificaciones mínimas" y se utilizaba "sin ningún pudor" la letra.

Hola, @NaguaAlba. Nuestra intención era honrar el recuerdo de un maravilloso programa que ha sido icónico para todos nosotros. Sin embargo, entendemos vuestra posición y por eso hemos procedido a retirar el vídeo. Un saludo. — Netflix Video (@NetflixES) 4 de julio de 2019

"No solo eso, al final, directamente insultan a La bola, llamándola tonta y quedándose con Netflix, ofendiendo no solo a todo el maravilloso equipo que la creó, sino a la generación que se crio con ella", continuó Alba. "Además, dicen que esto es 'un homenaje a Lolo Rico'. No, no es un homenaje, es una instrumentalización comercial de una grandísima creadora pocos meses después de su muerte [falleció en enero]. Es un insulto a Lolo, su obra y su memoria. Estoy segura de que están muy bien asesorados y todo será legal, habrán hecho las modificaciones justas, pero debería darles vergüenza instrumentalizar así La bola para promocionarse, justo lo contrario de los valores que La bola y Lolo siempre cultivaron y transmitieron", escribió la nieta de Rico, para finalizar con un guiño al programa: "En fin, si ya lo decía la Bruja Avería... ¡Viva el mal, viva el capital!".

Santiago e Isabel Alba, hijos de Lolo Rico, se sumaron a las protestas contra Netflix e incluso criticaron la participación de Alaska, que en su momento fue la presentadora del programa. "Como hijo de Lolo Rico y guionista de Los electroduendes me parece inadmisible que, pese a negarles el permiso, Netflix utilice la sintonía de La bola, con la colaboración de la inescrupulosa Alaska, para promocionar uno de sus productos", escribió Santiago. "Aprovechar la muerte de una persona para utilizar con fines comerciales su nombre, su prestigio y su obra, que es lo que han hecho con nuestra madre Lolo Rico y con La bola de cristal, es muy poco ético. Sin duda Netflix lo sabe. Alaska, también", escribió Isabel.

La televisión de toda la vida ha ganado esta vez una pequeña batalla al marketing de los gigantes del streaming.