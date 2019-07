Óscar Martínez, DJ de LOS40: “Recuerdo el verano de ‘Despacito’, al final no podía más”

Las “tonterías de infancia" de Óscar Martínez (Valencia, 1983) cuajaron en la adolescencia en una vocación: locutor y DJ. “Los talleres de radio me enseñaron la buena conexión que tenían con mi pasión por la música”, recuerda. Presentador de LOS40 desde hace siete años, no solo divulga la música a través de la emisora, sino por festivales y eventos de toda España.

Pregunta. ¿Cómo se aprende a pinchar?

Respuesta. Cuando empecé no había cursos como ahora. Un amigo que tenía en la radio me enseñó cómo iban los compases y que la música house, que era la de ese momento, iba a 128 golpes. La historia era cuadrarlo. Iba a las típicas fiestas de Universidad, me daban 20 euros y estaba cinco o seis horas pinchando.

P. ¿Qué género prefiere?

R. La electrónica. Dentro de ella, los sonidos más latinos, pero no de reguetón, sino congas y tambores.

P. Pinchará incluso canciones que odia.

R. Intento no poner las que odio, que son muy pocas. Sí es cierto que dentro del abanico musical hay mucho reguetón y a veces yo solo pondría una canción, pero tienes que meter más. Aunque si la gente se lo pasa bien, yo estoy a gusto. Pongo de todo, no un rato de una cosa y un rato de otra. Voy variando porque creo que esa fórmula es lo que hace que la gente se lo pase bien.

P. ¿No hay ningún tema que ponga porque sabe que levanta al público, pero que está harto de escuchar?

R. Sí, es como a los artistas que les piden la misma canción de sus inicios. Recuerdo el verano loco del Despacito, los últimos meses no podía más. Ahora, con lo rápido que va todo, suena hasta vintage.

P. ¿Qué es más complicado: trabajar en fiestas o en la radio?

R. La radio tiene más responsabilidad. En LOS40 tenemos tres millones de oyentes. Te metes en la casa de alguien, en su coche... Tienes que ser delicado. En la fiesta hay un toque más de locura, pero en los dos casos la concentración es absoluta.

P. ¿Cuál fue su show más épico?

R. Tengo mucho cariño a varios carnavales en Canarias porque allí es una auténtica locura. También cuando hace dos años pinché en el Orgullo en Madrid. Cualquiera de los de la gira de LOS40, que parece se juntan todos los astros para que sean una locura. Y no sé qué pasó hace poco en Elda -Valencia-, que fui a la fiesta de Moros y Cristianos y era increíble. Entró en mi top 10.

P. ¿Qué ve desde la cabina? ¿O prefiere no mirar?

R. Tienes que estar mirando constantemente para saber por dónde va la pista. Y ves de todo: a parejas dándose amor eterno, a otras discutir y, cuando la fiesta está muy en armonía, ves las sonrisas y los ojos y dices: ¡Qué way!

P. ¿Hay diferencia entre salir de fiesta ahora y cuando empezó?

R. Iba a escuchar música y a que me sorprendieran. Ahora un 90% de lo que pones la gente lo conoce. Es lo que están buscando, sobre todo porque trabajo en LOS40. Sería muy raro que pusiera música experimental. De cara al respeto del DJ, somos un artista más en festivales y clubes.

P. ¿Los DJs son fiesteros o hay mucho de mito?

R. El 95% de esa frase es mito. Todos los compañeros que conozco, y yo me incluyo, no nos tomamos ni una copa cuando vamos a trabajar.

P. ¿Hacia donde cree que van las radios musicales?

R. Hace dos o tres años se les auguraba un futuro negro. Después de que YouTube y Spotify se hayan instalado en la sociedad, creo que somos una referencia. Sacamos música nueva, la presentamos a la gente en condiciones, contando quienes son y no es solo darle a un clic. Siempre vamos a estar ahí porque tenemos alma: creas situaciones, puedes contar una experiencia y eso es maravilloso. Lo que también tiene mucha magia es no saber la canción que va después. Te están sorprendiendo constantemente, con una playlist sabes el orden.

P. ¿Qué opina de la presencia de la música en otro tipo de radios, en la televisión y otros medios de comunicación?

R. Se deberían regular, como se estaba haciendo, los derechos de autor. Si estás en la tele y pones una canción de David Guetta, pues que le lleguen los derechos por haber sonado, pero que todos podamos utilizarlo. Otra cosa es en algún tema político, pero en un programa de entretenimiento, la música tiene que estar.

P. ¿Le han pedido pinchar para algún partido político?

R. No. He hecho muchos eventos en los que estaba metido el Ayuntamiento, pero no quiero saber de qué partido político es porque no quiero que me condicione, quiero que el evento salga bien. Nunca he llegado a estar implicado y lo agradezco.