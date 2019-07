El cómic ‘The Sandman’ de Neil Gaiman se convertirá en serie en Netflix

La historia de The Sandman, uno de los cómics más populares y considerada una de las mejores obras de su autor, Neil Gaiman, se había resistido hasta ahora a las adaptaciones audiovisuales. Hasta que ha llegado Netflix. Según publican medios estadounidenses como The Hollywood Reporter, la plataforma online y Warner Bros. Television han llegado a un acuerdo para adaptar estas historietas a una serie de imagen real.

Aunque el acuerdo no es oficial todavía, The Hollywood Reporter cita fuentes cercanas que aseguran que será la serie más cara de DC Entertainment (empresa perteneciente a Warner Bros). Allan Heinberg (guionista de series como Anatomía de Grey y The Catch y de la película Wonder Woman) será el responsable de la serie, mientras que Gaiman se mantendrá como productor ejecutivo junto al guionista David Goyer.

Ya había habido varios intentos de trasladar esta historia de fantasía, terror y mitología a la pantalla, pero todos habían fracasado. En los años noventa se intentó adaptar en forma de película en un proyecto que fue pasando por diferentes guionistas durante los noventa y primeros 2000, pero que terminó quedando en nada. El propio Gaiman anunció en 2013 otro intento de convertirlo en película con Joseph Gordon-Levitt como protagonista y director. Pero terminó abandonando el proyecto en 2016 alegando "diferencias creativas" con el estudio.

Según The Hollywood Reporter, el proyecto de serie de The Sandman se llevó a varios canales y plataformas, incluido HBO, que lo rechazó por el alto precio que suponía. A pesar de que Neil Gaiman tiene un acuerdo con Amazon Prime Video para crear series en exclusiva, finalmente fue Netflix quien se hizo con The Sandman. Gaiman acaba de estrenar en Amazon la miniserie que adapta la novela que escribió junto a Terry Pratchett, Buenos presagios (Good Omens). Además, está involucrado en la versión televisiva de su novela American Gods, que cuenta con dos temporadas.