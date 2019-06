‘The Gifted’: Mutantes contra la intolerancia

Cuando en otoño de 2017 Fox estrenó la primera temporada de The Gifted: Los Elegidos, el público y la crítica recibieron de forma positiva esta nueva de tuerca al tan trillado universo mutante de la factoría de cómics Marvel. Este drama creado por Matt Nix y ambientado en el universo de los X-Men (pero en una línea temporal distinta) basculaba alrededor de los Strucker, una familia que se ve obligada a escapar de las autoridades porque sus dos hijos adolescentes tienen superpoderes, y acaban refugiándose con un grupo de mutantes rebeldes que viven en la clandestinidad. El viernes 5 de julio (19.30), Fox empezará a emitir en España los 16 episodios de la segunda y última temporada. En un encuentro en Londres con EL PAÍS, el actor Stephen Moyer, que interpreta al padre coraje Reed Strucker, adelantó detalles de esta nueva entrega, que será aún más oscura.

El inglés, conocido por su papel de vampiro en la serie de HBO True Blood, y que en la vida real está casado con Anna Paquin (Pícara en la saga cinematográfica X-Men), exploró la manera en la que su personaje lidia con nuevas habilidades que siempre tuvo latentes, y que no necesariamente ve como un don. “Al final de la temporada pasada hablé con el showrunner de la idea de que todo el mundo piensa que tener superpoderes es algo genial. Pero, ¿y si no fuera algo bueno? ¿Y si se tratara de un poder debilitante, o malo, una fuerza oscura y destructiva?”, apunta. Además, en el caso de Reed llevaría 30 años reprimido, lo que lo convierte en una bomba de relojería andante: “Dado que es alguien que siempre ha estado muy controlado en su vida y en su manera de entender la paternidad, una de las cosas que más me interesaba investigar es qué pasaría si no fuera capaz de mantener el control”.

La trama comienza seis meses después de los eventos que acabaron con la escisión del grupo mutante en dos facciones con opiniones opuestas sobre cómo abordar la lucha por sus derechos: parte de ellos, incluido Andy Strucker, decidió aliarse con una banda más radicalizada que en esta temporada se nutrirá de nuevos personajes. También cobrarán protagonismo como antagonistas los llamados Purificadores, un grupo terrorista de fanáticos religiosos que quieren acabar con los mutantes, y que hay quien considera un trasunto de los grupos supremacistas blancos de extrema derecha. “Los purificadores, que ya aparecían en los cómics, opinan que solo los humanos deberían existir –señala Moyer–. No es un salto gigante pensar que puedan ser una metáfora”.

Al drama familiar de los Strucker por la pérdida de Andy se añadirá esta temporada el primer parto mutante jamás mostrado en una serie de Marvel, además del habitual catálogo de explosiones y persecuciones. “Como actor, no hay nada más emocionante –concluye Moyer–. Las escenas de acción te llevan de vuelta a cuando eras niño y jugabas a disparar a los malos, y los otros se caían del caballo cuando hacías 'bang' . Por eso lo que hacemos para ganarnos la vida es tan increíblemente brillante y divertido; porque solo estamos jugando a hacer creer”.