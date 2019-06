TVE coloca en pantalla un crespón negro en memoria de las 1.000 mujeres asesinadas por violencia machista

Con el asesinato de Ana Lucía da Silva, el número de mujeres muertas en España por violencia machista llega a 1.000 desde que se inició el recuento oficial en 2003. Un número excesivo y redondo que ha hecho que este miércoles 19 de junio RTVE haya colocado un mosca con un crespón negro en La 1, La 2 y en el canal de noticias 24 horas con el lema Ni una más. De esta forma, la cadena cumple con su función pública y de servicio.

"Ni una más es la reivindicación que lanza RTVE tras la confirmación de la cifra oficial de 1.000 mujeres asesinadas en casos de violencia de género. Un grito que obliga al recuerdo, a la reflexión y a la información como medio de servicio público", han explicado desde la cadena.

El ente público tendrá a lo largo del día, tanto en sus cadenas de televisión como de radio, una programación especial. "Los Telediarios, el Canal 24 Horas y los informativos no diarios de Televisión Española se fijarán en los familiares de las víctimas y en las supervivientes: mujeres que no murieron, pero que tuvieron que reordenar y redirigir sus vidas. Se recabará la opinión de expertos sobre la necesidad de hacer cambios en la Ley, la importancia de la prevención, el valor de los medios de comunicación como vehículo para luchar contra la violencia; la importancia de la presencia de juezas en los tribunales, etc.", explican en un comunicado.

En la radio, "desde hace días, RNE informa sobre las 1.000 mujeres y la lucha contra la violencia de género en todos sus espacios informativos, con especial atención en Las mañanas de RNE, con Íñigo Alfonso. Asimismo, Tolerancia cero emitirá el jueves 20 de junio un especial, en colaboración con la Fundación Mabea, sobre mujeres supervivientes, que salieron adelante tras padecer violencia machista. En Radio 3, Efecto Doopler también homenajeará a las víctimas.