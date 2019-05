La actuación de Madonna en Eurovisión, en el aire

La anunciada actuación de Madonna en el descanso a mitad de gala de la final de Eurovisión del próximo sábado en Tel Aviv está en el aire, según han anunciado los organizadores del festival. "La Unión Europea de Radiodifusión nunca ha confirmado que vaya a actuar Madonna. Si no tenemos un contrato firmado, no podrá actuar sobre el escenario", ha dicho Jon Ola Sand, supervisor del certamen, durante una rueda de prensa.

El anuncio de la actuación de la artista estadounidense fue anunciado el pasado mes de abril por sus publicistas. Se explicó entonces que Madonna iba a interpretar durante la pausa dos canciones, una de su nuevo álbum, Madame X y otra de su discografía clásica. Entonces la organización no quiso confirmarlo al cien por cien y este lunes Sand ha confirmado que todavía está negociando. "Estamos en una situación un poco extraña", ha dicho. "Estamos negociando ahora, pero si no hay un contrato firmado estos días, no actuará".

La cantante, en declaraciones a la agencia Reuters, no se ha manifestado sobre este asunto, pero sí ha hablado de que quiere participar en el certamen con la esperanza de ver "un nuevo camino hacia la paz". "Nunca pararé de tocar música para ajustarme a la agenda política de nadie y no pararé de hablar en contra de las violaciones de los derechos humanos", ha dicho la cantante, en alusión a la complicada situación en Israel y Gaza. "Mi corazón se rompe cada vez que oigo algo sobre las vidas inocentes que se pierden en la región y la violencia que se perpetúa tan a menudo para encajar en los objetivos políticos de gente que se beneficia de un conflicto antiguo. Espero, y rezo, que pronto rompamos este ciclo horrible de destrucción y creemos un nuevo camino hacia la paz", ha dicho Madonna.

La cantante, seguidora de la Cábala, ha actuado dos veces en Israel, en 2009 y 2012. Según el periódico Jerusalem Post, la artista llegará el miércoles a Tel Aviv para iniciar los ensayos de su supuesta actuación.