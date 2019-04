¿Qué ver hoy en TV? | Martes 30 de abril de 2019

21.00 / Movistar Liga de Campeones

Tottenham y Ajax, a un paso de la final

Las semifinales de la Liga de Campeones se inician esta noche con un inesperado pero interesantísimo partido de ida Tottenham-Ajax, que se miden por un puesto en la gran final que se disputará en Madrid en el Wanda Metropolitano. El equipo británico viene de eliminar en cuatros al Manchester City, mientras que el Ajax derrotó a uno de los grandes favoritos, la Juventus.

21.30 / Movistar Cine Ñ

‘El hombre que mató a Don Quijote’

The Man Who Killed Don Quixote. Reino Unido, 2018 (133 minutos). Director: Terry Gilliam. Intérpretes: Adam Driver, Jonathan Pryce, Óscar Jaenada, Jordi Mollà.

Tras casi 30 años, Terry Gilliam (El secreto de los hermanos Grimm y El imaginario del Doctor Parnassus) con su siempre particular manera de entender el mundo del cine, por fin consiguió en 2018 (en su décima tentativa) llevar a la gran pantalla una recreación de la obra más conocida de Miguel de Cervantes, pero contada por unos enigmáticos y humildes lugareños. Diferente.

21.45 / Antena 3

Pablo Motos recibe a Manel Fuentes

Manel Fuentes será el invitado de Pablo Motos en esta nueva entrega de El hormiguero para hablar de Masters de la reforma, la nueva apuesta de entretenimiento de Antena 3. En el nuevo talent show, que integrará reformas y decoración, los concursantes competirán en parejas y presentarán sus trabajos a un destacado jurado de expertos. El formato cuenta con pruebas de interiores, grabadas en un plató de más de 2.500 metros cuadrados, y de exteriores, que les ha llevado a recorrer más de 75.000 kilómetros.

22.30 / La 1

Aires andaluces en ‘MasterChef’

Los aspirantes ya llevan más de un mes de formación en las cocinas de MasterChef y es hora de que los jueces se reúnan con ellos. Tras motivarles, los aspirantes se enfrentarán a una prueba muy saludable. Cocinarán un plato vegetariano con los ingredientes que se esconden en la ‘Caja Misteriosa’. La prueba de exteriores tendrá lugar en Almería y contará con la visita del chef José Álvarez. Para la prueba de eliminación, replicarán la tarta Selva Negra de la pastelera Patricia Schmidt y contarán con el apoyo de Paz Vega.

22.45 / Telecinco

Las cosas cambian en ‘Secretos de Estado’

Todo se enreda en este nuevo capítulo de Secretos de Estado. Guillermo Gutiérrez Casas, líder del partido, vive un “dulce momento” cuando las encuestas indican que su candidata, Paula Campillo, es la favorita. Sin embargo, cuando el ambicioso político está a punto de recuperar las riendas del poder, tiene lugar un suceso inesperado que lo pondrá contra las cuerdas: el misterioso asesinato de Pedro, su amante, en su propia cama. Acusado de homicidio, el expresidente del Gobierno es detenido e ingresa en prisión

1.05 / La 1

Ocupación ilegal de viviendas, en ‘Comando actualidad’

La ocupación ilegal se ha multiplicado por doce en la última década y afecta a cerca de 100.000 viviendas en España. Es sólo el dato oficial; en la sombra quedan las usurpaciones que no se denuncian por coacciones y amenazas a los propietarios. Los reporteros de Comando actualidad visitan barrios en los que los vecinos no se atreven a salir de casa por miedo a quedarse sin su vivienda. La ley de desahucios exprés, diseñada para echar al ocupa más rápido, no está agilizando los desalojos. Lo denuncian los abogados y las empresas privadas que defienden los intereses de los dueños desesperados por recuperar sus posesiones ocupadas ilegalmente.