¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 29 de abril de 2019

21.45 / Antena 3

‘El hormiguero’ con Sandra Golpe y Mamen Mendizábal

Esta noche, El hormiguero se pega a la intensa actualidad de la jornada postelectoral con la visita de las periodistas Sandra Golpe y Mamen Mendizábal. Con ellas analizará todos los resultados que dejen las urnas en las elecciones generales del 28A e intentará dilucidar los posibles pactos que se le presentarán al partido que obtenga más opciones de formar Gobierno en las próximas semanas, tras unas elecciones generales que se perfilan como históricas.

22:00 / La 2

El secreto de alimentos en ‘Órbita Laika’

En 2019 son más de 7.600 millones los habitantes que habitan el planeta, consumiendo más recursos naturales de los que la tierra puede suministrar. Para el año 2050 la cifra alcanzará más de 9.000 millones de habitantes. La duda no solo es si nos estamos alimentando de forma saludable, sino también qué vamos a comer dentro de 31 años, cuando los recursos naturales se agoten. Órbita Laika descubre esta semana en ‘¿Qué demonios estamos comiendo?, ’el secreto de alimentos. El programa debatirá sobre la capacidad del planeta para seguir suministrando recursos a los humanos y hablará sobre los alimentos transgénicos. Además, el meteorólogo José Miguel Viñas explicará cómo afecta el cambio climático a los alimentos.

22.00 / Telecinco

Llega la gala final de ‘Got Telent’

Tras ganar el pase de oro conjunto del jurado en las semifinales, los bailarines de QDS Megacrew y Art Gee y las cantantes Mariela y Nazaret Natera, competirán junto al resto de finalistas de Got Talen España para intentar convertirse en el ganador de la cuarta edición del concurso. La cantante Cyntia, el clown Cucko, el cantante Juan San Juan, los acróbatas de Duo Flame, los grupos de baile D’oo Wap e Immunes, la Murga Zeta Zetas y el niño bailarín Arturo Fajardo lo darán todo ante Santi Millán y el jurado formado por Edurne, Risto Mejide, Paz Padilla y Eva Isanta, en una noche en la que el público tendrá la última palabra. Durante la velada, Edurne, que ha vuelto a los escenarios tras cinco años, actuará para presentar Demasiado tarde, el primer sencillo de su nuevo disco.

22.00 / TCM

‘Pozos de ambición’

There will be blood. Estados Unidos, 2007 (151 minutos). Director: Paul Thomas Anderson. Intérpretes: Daniel Day Lewis, Paul Dano, Ciarán Hinds.

Hasta el Tejas de principios del siglo pasado se traslada Paul Thomas Anderson para ambientar esta magnífica historia que gira en torno a la naciente industria petrolera estadounidense del siglo XIX. Un drama sobre la avaricia, la corrupción y las mentiras que pusieron en serio peligro valores humanos tan importantes como el amor, la esperanza y la confianza. Oscar para Daniel Day Lewis y para la fotografía.

22.40 / Antena 3

Nuevos desafíos en ‘45 revoluciones’

Continúa el desorden entre los protagonistas de 45 revoluciones, drama ambientado en los años sesenta que gira en torno al nacimiento de una avanzada discográfica avanzada a su tiempo. En esta séptima entrega, Guillermo ha conseguido salvar a la empresa de la demanda de plagio y la falta de liquidez con un solo movimiento, Golden se ha fusionado con Hispamusic. El problema real es que ha metido al enemigo en casa, ya que Eugenio Vidal se la tiene jurada desde hace tiempo. Para su sorpresa, Vidal tiene grandes planes para hacer crecer Futura, y uno de ellos es que Robert protagonice su primera película junto a la famosísima actriz Fanny.

22.45 / La 1

Nada es lo que parece en Monteperdido

La sargento Sara Campos tiene que hacer un gran esfuerzo para no perder el pulso de la investigación en esta entrega de La caza. Monteperdido, titulada ‘Lago’. Cuando nadie confía en ella logra dar con una pista que les acercará más que nunca a Lucía. Mientras tanto, Ana empieza a salir de su caparazón gracias a la cercanía de Quim, el hermano de Lucía. Parece que está perdiendo el miedo. ¿Podrá dar por fin algún dato definitivo? Además, un hallazgo de los agentes de la Guardia Civil hará que Ana mire hacia sus años de cautiverio como nunca lo había hecho. Los hechos son cada vez más evidentes: el secuestrador se esconde entre los vecinos de Monteperdido.