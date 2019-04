Una serie sobre la lucha antiyihadista en Melilla, gran apuesta de Movistar + para 2020

Al hablar de su personaje, Nathalie Poza comienza por un dato importante: “posiblemente no existe en la realidad, una mujer que tenga un cargo tan alto en la policía de investigación”. La actriz espera que su papel sea “una invitación a que eso ocurra”. En esa misma idea abundó Marián Álvarez, que interpreta a una inspectora de la unidad protagonista. “Hay personajes femeninos muy potentes en esta serie, y que además se admiran entre sí, no hay grandes conflictos entre ellas. Quizá una adolescente que pueda ver esta serie puede pensar que quiera llegar a ser una persona con esa responsabilidad. Los problemas de los personajes femeninos y masculinos son iguales, no hay problemas de chicas y de chicos”.

Poza destaca las aristas con que cuentan los personajes femeninos de La unidad. “En la ficción televisiva están muy infravalorados el silencio y el hecho de no saberlo todo de los personajes. Y muchas series que nos gustan y con personajes femeninos potentes, como el de Amy Adams [en Heridas abiertas] o los de Big Little Lies, son muy enigmáticos y no sabemos todo de ellos. Es fabuloso que el espectador pueda imaginar y completarlo en su cabeza.