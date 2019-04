Realidad y ficción están cada vez más interrelacionadas en las series televisivas. Noticia publicada el 16 de febrero de 2018: "En la tranquila localidad de Parkland (30.000 habitantes), a una hora en coche al noroeste de Miami (Florida), un exalumno expulsado por indisciplina ha abierto fuego en la escuela secundaria Stoneman Douglas dejando un reguero de sangre y espanto con al menos 17 muertos y 15 heridos. La masacre supera a la de Columbine en 1999 donde hubo 15 muertos incluyendo a los dos tiradores adolescentes, estudiantes del centro". Michael Moore firmó el documental Bowling for Columbine en 2002 con la inolvidable secuencia de Charlton Heston, líder de la Asociación Nacional del Rifle, y su espantada cuando el realizador le pidió su opinión sobre el desastre ocurrido en el que un niño de seis años disparó un arma contra una niña de la misma edad.

Hace pocas semanas, Netflix estrenó su primera producción sueca, Arenas movedizas, una historia que desgrana los absurdos motivos del tiroteo de dos estudiantes en una escuela sueca del barrio más rico de Estocolmo con varios cadáveres como resultado del capricho. Una pareja joven rodeada de riqueza y confort que vive su apasionado idilio, que no tienen problemas materiales lo que no impide su progresivo derrumbe vital y moral: vacaciones en la Costa Azul, yates, cacerías en Sudáfrica, sexo, drogas y música-disco, con unos diálogos tan parcos como verosímiles entre los adolescentes.

La serie basada en un best seller de Malin Persson Giolito, creada por Camilla Ahlgren, responsable también de la excelente The Bridge, no alcanzaría su indiscutible calidad sin la interpretación de sus dos protagonistas, Felix Sandman y, sobre todo, una extraordinaria debutante, Hanna Ardéhn.