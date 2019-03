Ante el Brexit, amor

Una escena de la obra 'Cock and Bull', programada en el festival 'No Sleep Till Brexit'.

A principios de 2018, poco después de que Londres alcanzara un preacuerdo con Bruselas para hacer efectiva la salida de Reino Unido de la Unión Europea, dos artistas británicos llamados Gemma Paintin y James Stenhouse abandonaron su casa en Bristol para viajar por Europa en una caravana en busca de canciones de amor. Desde entonces han recorrido 32.000 kilómetros y han grabado cerca de un millar de temas interpretados por ciudadanos anónimos de 33 países. Aunque esto en realidad siempre fue una excusa: el objetivo último de este proyecto, titulado Oh Europa, siempre fue elaborar una especie de archivo sentimental del continente, descubrir sus conexiones íntimas, pintar un mapa reparador basado en las relaciones entre personas, en lugar de las fronteras que las separan.

A lo largo de su viaje, además, Paintin y Stenhouse instalaron una red de transmisores en 42 puntos fronterizos de Europa para retransmitir día y noche sus grabaciones. Para escucharlas hay que acercarse a alguno de esos lugares —señalizados en un mapa que puede consultarse en la web Oh Europa— y sintonizar la frecuencia con una aplicación de móvil. Hay todo lo imaginable y más. El alcalde de una ciudad alemana cantando Love Me Tender de Elvis. Un exitazo pop argelino. Clásicos de Bollywood. Tony Christie, Sacha Distel, Fleetwood Mac. Folk irlandés, romances populares en dialectos casi extinguidos, églogas bucólicas, cantos patrióticos. Y una joven húngara a punto de casarse entonando la universal L-O-V-E, aquella de Nat King Cole que decía: “Amor es todo lo que puedo darte / Amor es más que solo un juego para dos”. “En todas hay amor, claro, pero también dolor, drama, traumas. Nuestras conexiones no están definidas por una universalidad romántica, sino por la contradicción y la complejidad”, explican los artistas.

La próxima semana estos dos artistas británicos instalarán durante dos días su caravana en Madrid (jueves y viernes) para grabar aquí nuevas canciones. Y el sábado emitirán en directo, ante el público que quiera verlo, una suerte de programa de radio de cuatro horas con una selección comentada de todo lo que han recopilado desde 2018. Es una de las propuestas incluidas en el programa de un particular festival escénico organizado por el centro Conde Duque, llamado No Sleep Till Brexit. We’re Still Here (No dormiremos hasta el Brexit. Todavía estamos aquí), que se celebrará de jueves a domingo atravesando la fecha originalmente fijada para el Brexit, el 29 de marzo a las 23 horas, aunque en este momento se está negociando una prórroga de varias semanas y posiblemente esta fecha cambie.

Gemma Paintin y James Stenhouse, en la caravana de 'Oh Europa'. Pelagia Karanikola

Ante el Brexit, amor. Eso es lo que proponen muchos de los artistas programados en este festival. Quizá sea una manera de sobrevivir a la incertidumbre. La española Clara García Fraile, que vivió y trabajó varios años en Reino Unido, se aferra también a este lema en su Oficina de Donaciones de Historias de Amor, un proyecto que inauguró hace dos años en Barcelona y que ha presentado también en Ámsterdam y Zúrich. La artista instala una oficina efímera allí donde la invitan para recoger historias de amor reales y luego donarlas a personas que las necesitan: básicamente, parejas de nacionalidades mixtas que necesitan superar la entrevista a la que normalmente se ven sometidas cuando solicitan casarse. “En principio la idea era regalarlas a parejas que necesitaran casarse por conveniencia, refugiados e inmigrantes, pero las hemos donado también a otras personas que nos las han pedido con otros fines. Por ejemplo, para una tesis sobre el amor, como fuente de creación artística…”, explica García Fraile.

El procedimiento de recogida de las historias simula las entrevistas que se hacen a este tipo de parejas en las oficinas de inmigración. Se utilizan las preguntas del formulario estándar, que debe responder cada miembro de la pareja por separado. ¿Dónde se conocieron? ¿Qué le gusta desayunar a su pareja? ¿Podría describirnos sus besos? ¿Cuál fue su última pelea? “Lo principal que hemos descubierto hasta ahora es que todas las parejas, sean de la nacionalidad que sean, se parecen. Se aman de la misma manera y se pelean también de la misma manera”, resume la creadora.

Pero más allá de indagar en las diversas formas del amor, el proyecto tiene una gran carga política. “El objetivo último es invitar a pensar a quienes se acercan a nuestra oficina sobre lo que significan las fronteras. Es decir, en el fondo les estamos pidiendo que contribuyan a un fraude, y eso les obliga a posicionarse. Esa es la intención”, aclara García Fraile.

Imagen del proyecto 'Oficina de Donaciones de Historias de Amor'.

Otro proyecto destacado de este festival es el titulado The Filibuster, inspirado en una técnica de obstruccionismo parlamentario, llamada filibusterismo, que consiste en retrasar o bloquear la aprobación de una ley mediante un discurso que nunca termina. Emulando esta táctica, eficaz en los sistemas parlamentarios sin tiempo límite de intervención, la artista Deborah Pearson ha ideado una performance de 12 horas que se desarrollará como una vigilia previa al Brexit: desde las 12 del mediodía del próximo viernes 29 de marzo hasta la medianoche española, una hora menos en Reino Unido, momento originalmente fijado para el Brexit.

Pearson ha seleccionado a 12 mujeres anónimas de entre 13 y 70 años que viven en Madrid para que hablen de lo que quieran durante una hora. Sin guion, con unas mínimas instrucciones previas, sin reglas, sin límites. Hay una niña, una refugiada, una enferma de cáncer, una mujer transgénero… Solo ellas saben lo que van a decir.

También de fuerte contenido político es la obra Cock and Bull, una performance de siete horas y media ideada por las artistas Nic Green, Rosana Cade y Laura Bradshaw para la víspera de las elecciones generales del Reino Unido de 2015. Es una especie de conferencia de tres mujeres que retuercen una y otra las frases más habituales de la retórica gubernamental conservadora en Reino Unido.

El grupo Sleepwalk Collective, integrado por la española Iara Solano y el británico Sammy Metcalfe, ha actuado como comisario del festival. “Nuestro objetivo es abrir una nueva puerta, ahora que se cierra otra. Muchos de los artistas que participan en este festival, incluida yo misma, no habríamos podido desarrollar nuestro trabajo si no hubiéramos disfrutado de las facilidades que nos ha brindado el pertenecer al territorio común de la UE. Hemos podido conocer otras culturas, absorber otras formas de hacer teatro en países diferentes al nuestro. Como artistas, creemos que es nuestro deber tender puentes nuevos para las generaciones que a partir de ahora lo van a tener más difícil”, proclama Solano.