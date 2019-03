Muere Martí Galindo, colaborador de ‘Crónicas Marcianas’

Martí Galindo, actor de teatro y colaborador del programa de Telecinco Crónicas Marcianas, ha fallecido este domingo a los 81 años, según ha informado en Twitter el productor televisivo Josep M. Mainat.

Crónicas Marcianas lanzó a la órbita de la popularidad a este actor de teatro que nació y se formó como artista en en el barrio barcelonés de Gràcia. En el programa presentado por Javier Sardà, popularizado en los años noventa, Galindo compartió plató con Boris Izaguirre, Carlos Latre, Fernando Ramos, Martí Galindo, Javier Sardá y Rosario Pardo.

Galindo venía del teatro y se convirtió en una estrella al lado de Javier Sardà en su late show. Colaboró en Crónicas durante los cinco primeros años de emisión del programa (entre 1997 y 2002), hasta los 65 años. Desde entonces vivía apartado de la televisión, aunque volvió en alguna ocasión a la pequeña pantalla, como al programa Qué tiempo tan feliz.

En 2015, en una intervención en La Ventana, de la Cadena Ser, en la que se entrevistaba a Sardà, Galindo declaró: "Ahora estoy bien, no puedo andar mucho pero veo televisión sobre todo series que me gusten, porque si no me gustan las dejo enseguida"