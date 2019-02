¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 18 de febrero de 2019

16.30 / Movistar Acción

La noche es nuestra

We Own The Night. EE UU, 2007 (117 minutos). Director: James Gray. Intérpretes: Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Robert Duvall.

James Gray, autor de obras de la hondura de Two Lovers y El sueño de Ellis, acomete un poderoso drama envuelto en un clima fatalista. La noche es nuestra se desenvuelve en torno a dos hermanos enfrentados por la ley y retrata con insospechada negrura a unos personajes ambiguos, ante los que el espectador tendrá dificultad en empatizar. Un brutal dibujo de unos seres oprimidos por una sociedad despiadada, que han de sufrir, además, el tormento de las cadenas familiares.

18.45 / Cine Ñ

Flores de otro mundo

España, 1999 (108 minutos). Directora: Icíar Bollaín. Intérpretes: José Sancho, Luis Tosar, Lisette Mejía, Marilyn Torres, Chete Lera.

Un espléndido alegato a favor de la tolerancia y de la aceptación del diferente, que nace de la comprometida mirada de Icíar Bollaín, que consigue triunfar en uno de los terrenos más complicado: el de la naturalidad. Los personajes que viven en Flores de otro mundo desprenden frescura y credibilidad y en el reflejo de la existencia agridulce de un pequeño pueblo en el que los hombres organizan una fiesta para atraer una caravana de solteras. Entre ellos se mueve la cámara de Bollaín, quien recoge su existencia cotidiana para, con la sencillez como principal arma, conseguir el milagro de la emoción.

21.30 / La 1

Entrevista al presidente Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece la primera entrevista tras el anuncio de la convocatoria de elecciones generales para el próximo domingo 28 de abril. Tendrá lugar dentro de la segunda edición del Telediario de TVE, que conduce Carlos Franganillo. La entrevista al jefe del Ejecutivo será emitida en directo desde el Palacio de la Moncloa y, además de en La 1, podrá seguirse en directo en el Canal 24 horas, Radio 5 y RTVE.es.

22.30 / FDF

Guerra Mundial Z

World War Z. EE UU, 2013 (115 minutos). Director: Marc Forster. Intérpretes: Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz

Lejos del estilo periodístico del best seller original de Max Brooks, la narración lineal de este ejemplar blockbuster no ahorra momentos fuertes, como la modélica secuencia del enjambre de muertos en Jerusalén, pero sabe jugar con secuencias sutiles e íntimas y se arriesga a fondo en su extenso tramo final de metraje, en el que confina a sus personajes en un espacio cerrado, lejos de alharacas y aspavientos.

22.40 / La 1

Vidas en juego tras un atropello múltiple

Los personajes de la serie Hospital Valle Norte se encontrarán frente a un complicado día de trabajo cuando un grupo de ciclistas que ha sido atropellado sea trasladado al centro; el conflicto se agravará cuando el conductor responsable del accidente también acabe ingresado en el hospital. Entre todo ello, Emma persiste en su plan para hacerse con el poder en la clínica y Marta decide llevar adelante su embarazo con independencia de Pablo.

22.40 / Antena 3

Los concursantes pelean en 'La Voz’

Comienzan los enfrentamientos entre los quince artistas que han sido seleccionados para cada equipo tras las audiciones a ciegas de La Voz. A lo largo de tres semanas competirán individualmente en el escenario en los denominados Asaltos. Durante estos, habrá un tiempo de ‘robo’ en el que los coaches podrán llevarse a su equipo a dos de los artistas que no hayan sido seleccionados para la siguiente fase del programa.