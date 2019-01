Los nuestros 2 ha sido uno de los mayores fracasos de ficción de Telecinco en cuanto a sus datos de audiencia. La miniserie de tres capítulos que termina hoy fue vista en su estreno por solo 1.515.000 espectadores (10,2% de cuota de pantalla), por debajo de la media de la cadena. Para intentar reclutar fieles, la cadena lo reemitió en la sobremesa del domingo. El segundo episodio, la semana pasada, bajó más todavía de audiencia hasta los 1.194.000 espectadores (9,4%). En los dos casos, Matadero, serie de Antena 3, venció a la de Telecinco. Aunque nadie tiene la clave del éxito o del fracaso de un producto televisivo, sí hay varios motivos que pueden ayudar a explicar este tropiezo:

- Guion deslavazado

En una serie tan corta, es fundamental enganchar al público desde el comienzo, que quede bien claro quién es quién y qué se va a contar. Sin embargo, el primer episodio mostraba a un grupo de personajes, muchos de ellos sin presentación, que el espectador no lograba encuadrar hasta un tiempo después. Demasiado personaje y demasiadas tramas paralelas que hacían que no quedara claro qué se estaba contando, solo que había militares buenos y musulmanes malos. A la historia, sin ritmo, le costaba demasiado arrancar y no invitaba a volver la semana siguiente. La cantidad de cortes publicitarios con que ha contado cada capítulo y las horas a las que terminaban, por tanto, los episodios tampoco ha jugado a su favor.

- Paula Echevarría, militar de pasarela

Quizá el mayor problema que tiene la serie es que no hay forma de creerse que Paula Echevarría sea una paracaidista que se ofrece para llevar a cabo una complicada misión. Siempre impecable, maquillada y con el pelo perfecto en cualquier situación. Los nuestros 2 ha sido la primera serie de la actriz tras fichar por Mediaset para participar en diferentes proyectos de ficción. Y también ha sido su primer gran tropiezo en cuando al respaldo del público. En la serie tampoco lucen el resto de compañeros del reparto, con bastantes caras conocidas del mundo televisivo como Rodolfo Sancho, Carles Francino o Aida Folch.

- Resultado frío e insípido

El conjunto, con una iluminación fría y una música que trata de generar una falsa sensación de tensión, no logra tener identidad propia y Los nuestros 2 ha resultado un producto muy olvidable que pasará sin pena ni gloria. Tampoco es que la primera temporada se recuerde como un hito televisivo, pero al menos contó con el respaldo del público. Afortunadamente, al tratarse de una miniserie, y aunque el batacazo haya sido importante, se puede hacer borrón y cuenta nueva y pasar a otra cosa. Tampoco parece que en los planes de la cadena estuviera hacer una nueva temporada (porque, además, la productora con la que se había llevado a cabo la segunda parte, Melodía Producciones —participada por Mediaset—, ya ha sido disuelta).

- El modelo de series de Telecinco

Los nuestros 2 encaja bien en la fórmula de las series de Mediaset que apuesta sobre todo por actores conocidos, guapos y que en muchas ocasiones pasan de una serie a otra de la cadena, tramas en las que no puede faltar una historia de amor y pocos riesgos en cuanto a temáticas. La fórmula les funciona porque conocen a su público y porque también saben rodearla en ocasiones de un envoltorio que engancha. Vivir sin permiso tiene mucho de ese modelo y ha funcionado, por ejemplo. Pero la repetición también agota. Tampoco parecen dispuestos a reducir la duración de los capítulos, y de hecho siempre tratan de sacar el máximo partido posible a los 70 minutos (o más) arrancando la emisión lo más tarde posible. Frente al riesgo, Telecinco procura ir sobre seguro en ficción, aunque entre las series que tienen en preparación hay varias en las que sí parecen querer alejarse de lo habitual, como Señoras del (h)ampa o Brigada Costa del Sol. Esta vez, los espectadores ni siquiera le dieron una oportunidad. Y razón no les faltaba.