¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 24 de enero de 2019

14.10 / TCM

La soga

Rope. EE UU, 1948 (77 minutos). Director: Alfred Hitchcock. Intérpretes: James Stewart, John Dahl, Farley Granger.

En el cine del nuevo milenio —bien lo sabe el Iñárritu de Birdman—, persiste como un momento clave de la historia del cine el alarde técnico que abordó Hitchcock en La soga, su primera película en color: una obra rodada en un único plano, sin corte de montaje alguno, narrada en tiempo real y en un solo decorado. Muchos directores que se dicen vanguardistas deberían aprender del maestro. En La soga, el montaje vive dentro del plano, lo que hace que la cámara encierre o deje respirar en el encuadre a sus personajes. Y plantea un amargo retrato del ser humano en torno a dos jóvenes que buscan cometer el crimen perfecto para demostrar su superioridad intelectual.

17.30 / Antena 3

2000 tardes en Puente Viejo

A punto de cumplir ocho años de emisión, El secreto de Puente Viejo celebra su capítulo 2.000. Por la serie han pasado hasta el momento 750 actores y 21.000 figurantes, se han construido 600 decorados y se han escrito más de 90.000 páginas de guion para 1.892 días de grabación. Esta tarde, la serie conmemora su longevidad con un homenaje que atañe precisamente a sus guionistas: algunos de ellos se convertirán en actores por un día en esta entrega.

19.30 y 21.30 / beIN LaLiga

Una cita doble con la Copa del rey

Llegan a beIN LaLiga los dos últimos partidos de ida de los cruces de cuartos de final en la Copa del rey. A las 19.30, el estadio de Cornellà-El Prat acoge el enfrentamiento entre el Espanyol y el Betis. Seguidamente, a las 21.30, comenzará el duelo entre el Real Madrid y el Girona en el Santiago Bernabéu. Los partidos de vuelta de esos cruces tendrán lugar la semana que viene, los días 30 y 31.

22.00 / Cosmo

‘Call my agent’, nueva serie francesa

Centrada en el seno de una agencia de representación de artistas, la serie francesa Call my agent, que combina drama y comedia, tiene como aliciente el que algunos grandes nombres del cine francés se interpreten a sí mismos. En la primera temporada, que consta de seis episodios, estarán presentes actores y actrices como Nathalie Baye, Françoise Fabian, Cécile de France, François Berléand y Julie Gayet.

22.30 / Paramount Channel

Los últimos guerreros

The Last of Dogmen. EE UU, 1995 (112 minutos). Director: Tab Murphy. Intérpretes: Tom Berenger, Barbara Hershey, Kurtwood Smith, Andrew Miller.

Una estimable parábola ecologista a costa de un rastreador que sigue la pista de tres fugitivos en las montañas. De intenciones modestas, el filme se beneficia de un valioso aliento aventurero y un acertado retrato del paisaje, además de la presencia del siempre intenso Tom Berenger.

22.40 / La 1

Django desencadenado

Django Unchained. EE UU, 2012 (165 minutos). Director: Quentin Tarantino. Intérpretes: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson.

Era cuestión de tiempo que Quentin Tarantino fijase la mirada en el spaghetti western. Fiel a su talante de depredador de referentes fílmicos, propone una visión del Oeste tan lenguaraz como bromista, lo que elimina, en parte, el rigor dramático, una cuestión siempre secundaria para el cineasta. Tarantino muestra su habilidad para manejar el ritmo de los diálogos y hace alarde de una puesta en escena de indiscutible potencia, envuelta, eso sí, en su amor por la desmesura visual.

23.25 / La 2

El drama de vivir en el paro

El reportaje Paralizados, que esta noche estrena Crónicas, se acerca al drama vital de los parados. Se considera que un parado es de larga duración cuando lleva más de 12 meses desempleado, pero la mayoría del más de millón y medio de españoles que se encuentra en esa situación lleva años esperando volver a trabajar, lo que los convierte en personas que llegan a estar al borde de la exclusión social.