¿Qué ver hoy en TV? | Martes 8 de enero de 2019

15.45 / Cuatro

‘Todo es mentira’, con Risto Mejide

Cuatro estrena Todo es mentira, que se emitirá en directo de lunes a viernes con con Risto Mejide al frente. Con la intención de ironizar sobre las fake news, el programa abordará diferentes polémicas, especialmente las surgidas en entornos digitales, en una mesa de ‘re-debate’ sobre la que planearán medias verdades y abiertas mentiras. Mejide contará con la ayuda de Castelo, Miguel Lago, Marta Flich, Elsa Ruiz e Itziar Castro.

21.00 / La 2

La poeta Eva Baltasar, en ‘Página 2’

Después de un largo recorrido en el campo de la poesía, Eva Baltasar ha publicado Permafrost, su primera novela, que narra la historia de una mujer con pulsiones suicidas. Óscar López conversa con la escritora en esta entrega de Página 2, que también incluirá un reportaje sobre ensayos relacionados con la muerte, someterá a la francesa Katherine Pancol a su cuestionario literario y se detendrá en la poesía de Rosana Acquaroni.

22.00 / Hollywood

El planeta de los simios

The Planet of the Apes. EE UU, 1968 (107 m.). Dir.: Franklin J. Schaffner. Int.: Charlton Heston, Kim Hunter, Roddy McDowall.

¡Cuántos directores jovenzuelos deberían ver El planeta de los simios antes de creerse cineastas! Con 40 años de vida, aún supone una alucinada inmersión en la angustia existencial y un demoledor retrato de la bestialidad humana. Los tripulantes de una nave espacial que cae en un planeta desconocido llevan de la mano al espectador a una aventura tan excitante como terrible, sostenida por unas imágenes secas, contundentes, abrasivas. La secuencia final de El planeta de los simios es uno de los más estremecedores iconos creados por la cultura popular.

22.35 / FDF

X-Men: Primera generación

X-Men: First Class. EE UU, 2001 (132 minutos). Director: Matthew Vaughn. Intérpretes: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence.

La serie de películas dedicada a la Patrulla X, como se conoció en España a los X-Men, se ha convertido, junto con la franquicia de Los Vengadores, en la mejor adaptación cinematográfica de los cómics de Marvel. X-Men: Primera generación propone un viaje al pasado, a los tiempos en los que el Profesor X y Magneto aún no eran enemigos (una línea temporal que continuaría en las posteriores Días del futuro pasado y Apocalipsis). Un potente espectáculo que no olvida el dibujo de sus personajes y la seriedad narrativa.

23.15 / Cine Ñ

Goya en Burdeos

España, 1998 (90 minutps). Director: Carlos Saura. Intérpretes: Francisco Rabal, José Coronado, Maribel Verdú, Eulalia Ramón, Dafne Fernández.

En los años noventa, el cine de Carlos Saura se movía en diferentes direcciones: el compromiso social de ¡Dispara! y Taxi, la indagación musical de Sevillanas, Flamenco y Tango, y también el retrato humano y artístico de este filme que indaga en la figura de un Goya octogenario, exiliado en Francia. Saura filma una película de intenciones preciosistas, sostenida por una delicada colección de imágenes iluminadas por Vittorio Storaro. El memorable trabajo de Francisco Rabal engrandece cada secuencia.