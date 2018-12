Hace unos días, Dominic West, el inolvidable McNulty de The Wire, el escritor infiel de The Affair, consideró públicamente que el próximo James Bond debía ser la soldado transgénero británica Hannah Graf. West, que se mudó a la campiña inglesa después de ver Captain Fantastic, le dijo a The Times que un Bond transgénero “sería ideal”.

West ve infinitas posibilidades narrativas en la figura de Graf como miembro del ejército británico. Y ella se siente halagada, pero asegura que no entra en sus planes actuar. En cualquier caso, que alguien la considerase para el papel tendría que esperar, puesto que Daniel Craig volverá a interpretar al agente 007 en Bond 25, la cinta que dirigirá Cary Fukunaga (Maniac), cuyo estreno está previsto para noviembre de 2019.

Repetirán Neal Purvis y Robert Wade como guionistas, también responsables del último Bond, el Spectre de Sam Mendes, que Antena 3 repuso el miércoles, en plena resaca navideña. Purvis y Wade tendrán que ingeniárselas para dar salida a Craig, que quiere que éste sea su último Bond para dejar de estar en tal palestra.

Tal vez podrían tomar alguna idea – cosa que nunca hacen: la biblia de todos los Bonds sigue siendo Ian Fleming – de las novelas que siguen publicándose con el famoso agente como protagonista. La última es de este mismo año y la firma Anthony Horowitz. Antes que él, desde el año 2000, se ocuparon del personaje Raymond Benson, Sebastian Faulks, Jeffery Deaver y William Boyd.

Aunque en nuestro país no tenga tradición, el lanzamiento de cada nueva novela Bond es un pequeño acontecimiento sobre el que también se disparan los rumores, aunque a diferencia de lo que ocurre con el cine, estos nunca salen de un determinado (y muy cerrado) ambiente literario. Se dice, por ejemplo, que a Lee Child se le ha propuesto en hasta dos ocasiones que sea el próximo Ian Fleming, pero que él se niega tajantemente. Tal vez tema lo contrario que Craig: pasar desapercibido.