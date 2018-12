2018 ha sido un año excepcional para las músicas libres. Destacan las ediciones en el apartado de composición contemporánea / arte sonoro, con trabajos de Sarah Davachi, Sarah Hennies, Anne Guthrie, Lea Bertucci, Catherine Lamb, Simone Forti, Félicia Atkinson con Jefre Cantu-Ledesma, Eli Kezlser o Carl Stone. En reediciones y proyectos de archivo hay que mencionar la edición de la obra electrónica completa de Eliane Radigue (14 cd), la épica puesta al día del mítico The Well-Tuned Piano de La Monte Young y Mariam Zazeela (5dvd + libro), la reedición del fantástico Rrose Sélavy de Juan Hidalgo, y la rúbrica para la nueva impresión del libro Broken Music (Primary Information, original de 1989), de Urusla Block y Michael Glasmeier. Los nuevos lenguajes del folk tienen en los trabajos de Daniel Bachman, Mary Lattimore, Meg Baird, Gwenifer Raymond, Sarah Louise, Bridget Hayden o Wendy Eisenberg (VDSQ) algunos de sus puntales en el año que acaba. Eisenberg firma además un poderoso disco de free rock para el sello Tzadik, género en el que también destaca el disco de Bill Orcutt y Chris Corsano. Los dos álbumes en directo (Ideologic Organ) inéditos de Ustad Zia Mohiuddin Dagar forman parte de los imperdibles en las músicas del mundo, como el nuevo trabajo del dúo javanés Senyawa para Sublime Frequencies, las compilaciones de Moulay Ahmed El Hassani y Asnakech Worku para Hive Mind y Awesome Tapes From Africa respectivamente, y el fantástico libro con cuatro cedés de grabaciones de campo Paris to Calcutta (Sublime Frequencies) del musicólogo Deben Battacharya en edición coordinada por Robert Millis. Heather Leigh, Low, Grouper y Josephine Foster han publicado excelentes discos de pop experimental, y el atrevido collage electrónico multigénero de RRUCCULLA, las aventuras a-flamencas de Niño de Elche o el salto al vacío para piano solo y preparado de Jordina Millà se encuentran entre lo destacado de la producción nacional.

1.- Ustad Zia Mohiuddin Dagar. 'Raga Yaman' / 'Ragas Abhogi & Vardhani' (Ideologic Organ) Ustad Zia Mohiuddin Dagar es uno de los intérpretes históricos de rudra vina, y recuperó el instrumento como solista durante toda su carrera. Dos discos grabados en Seattle a mediados de los ochenta, tres ragas meditativas, lentas, más profundas que técnicas. 2.- Catherine Lamb. 'Shade / Gradient' (Black Pollen Press) Viola, voz y osciladores, todo ello interpretado por la propia Lamb. Dos composiciones espectrales, repetitivas, con variaciones tonales mínimas y el espíritu de Eliane Radigue y Morton Feldman intuido en la partitura. 3.- Bill Orcutt & Chris Corsano. 'Brace Up!' (Palilalia) Dúo sin filtrar de guitarra y batería en la mejor tradición del power rock con estética punk. Libre, sofisticado y directo a un tiempo. 4.- Gwenifer Raymond. 'You Never Were Much of a Dancer' (Tompkins Square) El debut de la guitarrista galesa es uno de los discos de guitarra / banjo solo destacados de los últimos años. Composiciones originales, sonido propio y portada de altura. 5.- Josephine Foster. 'Faithful Hairy Harmony' (Fire Records) El registro vocal de Josephine Foster es uno de los verdaderamente únicos del pop contemporáneo. Sus nuevas composiciones, a medio camino entre el folk más tradicional y el más vanguardista, conforman una de las mejores colecciones de canciones de este año.