¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 7 de diciembre de 2018

17.00 / TCM

De repente, el último verano

Suddenly, Last Summer. EE UU, 1959 (109 minutos). Director: Joseph L. Mankiewicz. Intérpretes: Montgomery Clift, Elizabeth Taylor, Katharine Hepburn.

En la década de los años cincuenta, el gran Mankiewicz acumulaba obras maestras, a partir tanto de guiones propios como de textos de Shakespeare (Julio César) y Graham Greene (El americano tranquilo). También adaptó a Tennessee Williams en esta película legendaria, un relato tan bello como angustioso, movido por los celos, el peso del pasado y las obsesiones secretas. De repente, el último verano se centra solo en tres personajes: una madre posesiva, un neurocirujano atormentado y una joven desequilibrada. Todos ellos viven en busca de asideros que les permitan relacionarse entre sí y comprender la realidad que los rodea. Y Mankiewicz los acorrala y desmenuza en un filme brutal, que concluye en un desenlace tan inesperado como cruento.

18.30 / Movistar Deportes y 20.30 / Vamos

La Euroliga espera a Real Madrid y Baskonia

Real Madrid y Baskonia afrontan dos comprometidos partidos en la Euroliga. Después de dos derrotas consecutivas en el torneo, los blancos viajan a Turquía para medirse con el Efes en un duelo muy importante, ya que ambos están empatados a victorias y derrotas; Movistar Deportes emite el encuentro a las 18.30. Por su parte, el Baskonia, que permanece en la zona baja de la clasificación, recibe al líder, el CSKA, en un duelo que emitirá Vamos a las 20.30.

20.05 / Cine Ñ

El pisito

España, 1959 (87 minutos). Director: Marco Ferreri. Intérpretes: Mary Carrillo, José Luis López Vázquez, Concha López Silva, Celia Conde.

Marco Ferreri, experto provocador, se convertiría en los años setenta en azote de críticos y espectadores con filmes como La gran comilona, La última mujer o Adiós al macho. Pero Ferreri ya se había mostrado por completo radical en sus inicios, aunque el envoltorio de sus películas fuese menos agresivo. Ferreri rodó tres películas en España, en un tríptico iniciado con la estupenda Los chicos, a la que siguieron dos obras coescritas junto con Rafael Azcona, la memorable El cochecito y, esta obra maestra, El pisito, que, por descontado, fue mutilada en su momento por la censura franquista. Una comedia negra que ofrece un retrato tan belicoso como audaz de la España de la época a través de las peripecias de una pareja que busca piso: el novio se casará con una anciana amiga para poder heredar. Un espléndido relato costumbrista, tristemente vigente, que destila vitriolo.

22.00 / Telecinco

Pepe Reina llega a ‘Mi casa es la tuya’

El futbolista Pepe Reina y su mujer reciben a Bertín Osborne y Fabiola en su hogar de Córdoba, en Mi casa es la tuya. El portero, que actualmente juega en el Milán, repasará su carrera profesional y recibirá la visita de su padre, que recordará algunas anécdotas de sus inicios. Compañeros de la selección como Iker Casillas, David Villa y Fernando Torres, con los que se proclamó campeón del mundo, en 2010, le sorprenderán con sus mensajes.

22.10 / Antena 3

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Fantastic Beasts and Where to Find Them. Reino Unido, 2016 (130 minutos). Director: David Yates. Intérpretes: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Colin Farrell, Alison Sudol.

Al tiempo precuela y spin-off de las peripecias de Harry Potter, Animales fantásticos y dónde encontrarlos nace de la imaginación de J.K. Rowling, que sirve un estupendo guion a David Yates, director de las cuatro últimas películas del mago. Una aventura fabulosa que no ahorra incursiones en el realismo más sombrío y que materializa los universos imaginados por Rowling gracias a unos asombrosos efectos especiales que no ensombrecen el desarrollo dramático de la historia.

22.10 / TVE-1

Appaloosa

EE UU, 2008 (92 minutos). Director: Ed Harris. Intérpretes: Ed Harris, Viggo Mortensen, Renée Zellweger, Jeremy Irons.

Ocho años después de su excepcional Pollock, Ed Harris insistía como director en este sentido homenaje al wéstern clásico, que ya casi ha fallecido en el cine del nuevo milenio. En las imágenes de Appaloosa se percibe el amor de Harris por el género y reluce su talento para crear personajes rudos, de rígido código de honor, que pueden mostrarse al tiempo líricos, lúgubres y vulnerables.