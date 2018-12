‘Cuéntame’ cambia a la actriz que interpreta a María Alcántara

Cuéntame cómo pasó acaba de cerrar su 19ª temporada con la despedida de Carlos y Karina y ya está preparando su 20ª entrega. La veterana serie de TVE mira al futuro con un salto temporal en los primeros capítulos que situará la trama en los años noventa. Además, la benjamina de los Alcántara, María, cumplirá 18 años. Por ello, la actriz Paula Gallego (14 años), que ha interpretado a María en los últimos cinco años de la serie, dejará Cuéntame y se incorporará la actriz, cantante y bailarina bilbaína Carmen Climent para dar vida a esta María que ya ha alcanzado la mayoría de edad.

En los nuevos capítulos, Carlos Hipólito se mantendrá como la voz en off de la serie, que sigue narrando Carlos Alcántara ahora desde Nueva York. Según informa TVE, en la nueva tanda se consolida el creciente protagonismo de la segunda generación de Alcántaras, representada por Toni (Pablo Rivero) e Inés (Irene Visedo), al mismo tiempo que se potencian las tramas de la benjamina de la familia, María, que votará por primera vez en las elecciones generales de octubre de 1989. Ana Duato, Imanol Arias y María Galiana continúan marcando el rumbo al frente del reparto.

Carmen Climen, la nueva María Alcántara.

Los primeros episodios de la 20ª temporada, que podrán verse en La 1 el próximo año, arrancan en el otoño de 1989, con hechos tan destacados como la caída del muro de Berlín o la liberación de Nelson Mandela en Sudáfrica. En España, la desorbitada subida de la vivienda y el desembarco de las televisiones privadas marcarán la llegada a la mayoría de edad de María Alcántara, la hermana menor de Carlos.

Aunque Carlos Hipólito seguirá siendo el narrador de la serie, el punto de vista ya no será el de un protagonista masculino, sino el de su hermana pequeña, María, nacida a principios de los setenta. "La historia la va a seguir contando Carlos Alcántara. Y aunque a él físicamente no le vamos a tener en la temporada, puede contarla como nosotros contamos a nuestros hijos historias de nuestros padres, o de nuestros abuelos", cuenta Joaquín Oristrell, coordinador de guiones de la serie.

El mayor protagonismo de María será una de las novedades de la temporada, así como su nuevo rostro, el de Carmen Climent. "Todo el mundo me está acogiendo súper bien, me lo están poniendo muy fácil. Y yo he entrado con muchísima ilusión, así que aportar todo lo que pueda. Estoy muy feliz", ha afirmado Climent, que tiene en su propia madre un buen referente para su personaje. "Mi madre tiene un año más que María Alcántara, que nace en el 70, que es una chica de los 90 y me inspiro muchísimo en ella. Para mí este personaje es casi un regalo para ella", ha dicho la actriz.

Paula Gallego se ha despedido de los seguidores de la serie con un mensaje en Instagram. "Este mes estaré grabando el último capítulo que interpreto a María Alcántara, un personaje que ha sido un gran regalo, con el que he aprendido muchísimo y pude disfrutar de mostrar su adolescencia, su ímpetu, su corazón y carácter", dice la joven actriz. "Ahora llega el momento de dar un salto, dar paso a otra etapa y verla como adulta, y el mío de seguir preparándome para nuevas aventuras", añade en un mensaje en el que agradece a todo el equipo el trato en estos años.

El reparto habitual encabezado por Ana Duato, Imanol Arias, María Galiana, Pablo Rivero, Irene Visedo, Carlos Cuevas, Paloma Bloyd y Ana Arias se mantiene y el barrio de San Genaro dará la bienvenida a una nueva galería de personajes. Uno de ellos será Salvador, interpretado por el actor Javier Pereira, profesor en el instituto del barrio. Aina Quiñones será África, amiga de la benjamina de los Alcántara. Y la actriz Greta Fernández interpretará a Laia, una mujer de intensa vida espiritual con quien Inés Alcántara compartirá nuevos proyectos profesionales.