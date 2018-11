Una historia detrás de cada traje de novia

El traje de novia como reflejo de la personalidad de la mujer que lo lleva, como seña de identidad o incluso como lucha y reivindicación. Las más de 50 mujeres que acuden al programa ¡Sí, quiero ese vestido!,que DKISS estrena el domingo (21.00), han dado una lección a Boris Izaguirre, asesor de las contrayentes y presentador del espacio. “Me han enseñado que hay un nuevo feminismo que está dándoles la vuelta a todas esas cosas que antes eran obstáculos y los está volviendo parte de su lucha. Es genial arrebatarle el traje de novia a las iglesias, a los conservadores, a los convencionalismos”, comenta Izaguirre a EL PAÍSEl showman y escritor presenta la versión española del popular formato Say Yes to the Dress,que se estrenó en Estados Unidos en 2007 y se ha emitido en su formato original en 184 países, además de contar con 11 adaptaciones locales. Ahora llega la española, que pondrá el foco sobre todo en las historias que hay detrás de quienes acuden a pedir consejo para dar con su vestido perfecto. Izaguirre destaca, por ejemplo, el caso de una mujer que, ante sus bodas de oro, quiere el traje de novia que hace 50 años no pudo costearse y ahora sí puede.

Izaguirre recibió con sorpresa su elección como asesor y presentador. “El mundo de los trajes de novia me quedaba realmente muy lejos; no tenía ninguna referencia”, ni siquiera del de su madre, que se perdió en alguna mudanza y él no llegó a ver. Entonces, ¿por qué él? “Creo que vieron que podía garantizar que fuera un espectáculo televisivo. Esa es mi marca; por qué no voy a reconocerlo. Lo estoy demostrando en MasterChef: no sé cocinar, pero sí sé hacer un show”, responde.

Considera su participación en MasterChef Celebrity y en ¡Sí, quiero ese vestido! como un segundo tren que le ha llevado de vuelta a la televisión española, 20 años después de su debut en Crónicas marcianas. “MasterChef me ha dejado como nuevo, me ha devuelto a la televisión en magnífica forma, arriesgándome, en un programa que es un hito de la televisión. Estoy en un punto de edad que podía pensar que no iba a haber otro momento de estar en la primera línea, pero sí ha pasado, y ha sido gracias a MasterChef”, reconoce.