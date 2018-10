La televisión que viene

El título de la película de Manuel Gómez Pereira ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? puede resumir la idea de uno de los formatos que más sorprendió la semana pasada en Cannes en el Mipcom, el mayor mercado televisivo del mundo, en el que se apuntaron las tendencias de las pantallas domésticas en los próximos meses. Making Love se llama el reality, coproducido por la española Phileas y por la francesa Wemake, en el que los participantes empiezan haciendo el amor para ver si luego se enamoran.

Fue quizá el formato más atrevido y sorprendente de todos los que se presentaron dentro del ámbito de las citas románticas, una de las tendencias identificadas por la consultora The Wit este año, en la que destacaron otros dos programas españoles: Forever or Never, de Phileas y Mediapro, en el que se maquilla a los concursantes para ver qué aspecto tendrán dentro de 20 o 30 años, y Ex–to–Be, de Atresmedia y Boomerang, donde parejas en crisis tendrán tres citas con personas con las cualidades que echan en falta en su relación actual.

Flirty Dancing, de la cadena británica Channel 4, en el que las parejas deben encontrar su química, sin hablar, en la pista de baile –como los personajes Mia y Vincent en Pulp Fiction–, fue otro de los formatos destacados por Virginia Mouseler, directora ejecutiva de The Wit, que servía para entroncar las dos grandes tendencias: las citas y el baile. Siendo este último donde más novedades y producciones de formatos ya vistos se crean por todo el mundo: Dance to the Music, Dance as One, Dance Stories, Dance Revolution son algunos de los títulos que aun así quedaron algo oscurecidos, al igual que los nuevos realities con famosos (como Born Famous), por propuestas tan extrañas como la británica Voices from the Grave, en la que, tal y como avanza su título, a los participantes se les aparece en holograma un pariente o amigo fallecido que dejó un mensaje para ellos.

Notas de color y anécdotas que dan mucho que hablar durante tres días en Cannes, mientras se crea negocio –después de aparecer en Fresh TV, Phileas recibió mucho interés de compradores extranjeros–. Pero más allá de formatos, en Mipcom, los más de 4.800 compradores de 110 países, perfilan por dónde va a ir toda la industria audiovisual televisiva. Aunque sea un mercado más de ventas que de contenidos, como es Content London, sigue siendo cita ineludible. “Es el más importante del mundo. Es un mercado donde tienes que estar si quieres ser algo en la industria”, dice Pablo Conde, director de Industrias Culturales de ICEX.

En esta edición de Mipcom se confirmó la enorme demanda de contenido debido a la multiplicación de pantallas, lo que lleva a la necesidad de generar más contenidos aún, así como la entrada en el mundo digital de canales y empresas de televisión tradicional para hacer frente a las nuevas plataformas. En este punto, la ficción española, y más en concreto el drama, supone una tendencia en sí misma arrastrada por los éxitos de la productora Bambú y La casa de papel.

Además, se ratificó que el futuro del sector pasa por abrir las fronteras, no solo vendiendo formatos y productos acabados, con acuerdos tan importantes este año como la entrada de las series Vis a vis en Japón o El ministerio del tiempo en China y en India, sino también, y sobre todo, en la coproducción internacional. El alto nivel de calidad de la ficción hace preciso aliarse con productoras extranjeras. Mediapro fue de los primeros con su participación en The Young Pope. La gallega Portocabo ha firmado estos días con la portuguesa RTP para el thriller Auga Seca. Y Hierro, de Movistar+ es una coproducción con la francesa Arte. Y si algo se aprende en Mipcom es que los socios de producción pueden estar en otros sectores, como Twitter o Facebook, que anunció su colaboración con MTV.