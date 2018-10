‘Orange Is the New Black’ terminará con su séptima temporada

"Tras siete temporadas, es hora de salir de la cárcel". Así ha anunciado Jenji Kohan, creadora de Orange Is the New Black, el próximo final de la serie producida por Netflix (en España, sus temporadas se estrenan en Movistar +). La tanda de capítulos que se emitirá en 2019 será la última de la serie basada en el libro autobiográfico de Piper Kerman centrado en una cárcel de mujeres.

"Echaré de menos a todas las chicas duras de Litchfield y al increíble equipo con el que hemos trabajado. Mi corazón es naranja y se funde a negro", añadió Kohan. En un vídeo compartido por la serie en redes sociales, las actrices también se despiden de Orange Is the New Black. "Voy a echar de menos interpretar y vivir al límite en una de las series más emocionantes, originales y controvertidas de la década", dice Kate Mulgrew, Red en la ficción. "Estoy muy agradecida por los ratos de diversión, el aprendizaje, las amistades, el amor, la familia que hemos creado juntos", continúa Uzo Aduba, Crazy Eyes en la serie. "Pero lo más importante es que nuestras relaciones continuarán después de la serie", añade Laura Prepon, Alex Vause en la serie.

Orange Is the New Black se estrenó en 2013 y fue una de las primeras series originales de Netflix y una de las más premiadas. Las seis temporadas que se han emitido hasta ahora han cosechado cuatro premios Emmy y ha estado nominada a seis Globos de Oro y ha optado a otros seis glardones del Writers Guild of America.

La acción sigue las andanzas de un variopinto grupo de reclusas de la cárcel de Litchfield, a la que llegaba Piper Chapman (Taylor Schilling), condenada por un delito de tráfico de drogas cometido diez años atrás.