Jesús Vázquez presentará la versión española de ‘Bake Off’ en Telecinco

Jesús Vázquez tiene nuevo programa en Telecinco. Tras el paso de La Voz a Antena 3 esta temporada, el presentador cambiará el talento musical por el talento en la cocina. Vázquez se pondrá al frente de la versión española del programa británico The Great British Bake Off, en el que cocineros amateurs compiten cocinando tartas y pasteles. En España el programa se llamará Bake Off y Mediaset ya ha comenzado a publicitarlo, aunque no ha especificado cuándo se estrenará. El casting para el programa español comenzó el pasado mes de agosto.

The Great British Bake Off lleva en Reino Unido ocho temporadas con mucho éxito. Estrenado en 2010 en BBC Two, The Great British Bak Off alcanzó tanta popularidad que, a los tres años, pasó a BBC One, la primera cadena de la televisión pública británica. Las grandes audiencias que conquistó el programa en 2015 (la emisión más vista de todo el año en Reino Unido fue la final de The Great British Bake Off, con 15,1 millones de espectadores) hicieron que otros canales se interesaran por él.

Finalmente fue Channel 4 quien pagó 75 millones de libras (unos 86 millones de euros) para emitir durante tres temporadas el espacio. La cadena ITV y la propia BBC también entraron en la puja, pero ninguna pudo igualar o superar a Channel 4, donde ya se ha emitido una entrega. En su estreno en Channel 4 en 2017, después de 7 temporadas en la BBC, se convirtió en el espacio más visto de la cadena desde 2012 con un 30,4% de cuota de pantalla.

Galardonado con tres premios BAFTA, tres National Television Azwards y un Rose d'Or, The Great British Bake Off ha sido adaptado en más de 30 países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Australia, Brasil, Argentina, Italia u Holanda.