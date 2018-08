Telecinco buscará al mejor repostero ‘amateur’ en la adaptación de ‘The Great British Bake Off’

Telecinco adaptará The Great British Bake Off, formato de gran éxito en Reino Unido, donde en los años 2015 y 2016 fue el programa más visto, y que se emite en más de 30 países. Como anuncia el canal en un comunicado, el programa, que se realizará en colaboración con Boxfish, pondrá a prueba a un grupo de concursantes que tendrá que pugnar en una serie de desafíos por realizar los mejores postres y conquistar a un jurado experto, evitando la eliminación semanal y asegurándose el pase a las siguientes fases. De momento, el canal de Mediaset está a punto de arrancar la fase de casting para el espacio.

Estrenado en 2010 en BBC Two, The Great British Bak Off alcanzó tanta popularidad que, a los tres años, pasó a BBC One, la primera cadena de la televisión pública británica. Las grandes audiencias que conquistó el programa en 2015 (la emisión más vista de todo el año en Reino Unido fue la final de The Great British Bake Off, con 15,1 millones de espectadores) hicieron que otros canales se interesaran por él.

Finalmente fue Channel 4 quien pagó 75 millones de libras (unos 86 millones de euros) para emitir durante tres temporadas el espacio. La cadena ITV y la propia BBC también entraron en la puja, pero ninguna pudo igualar o superar a Channel 4, donde ya se ha emitido una entrega. En su estreno en Channel 4 en 2017, después de 7 temporadas en la BBC, se convirtió en el espacio más visto de la cadena desde 2012 con un 30,4% de cuota de pantalla.

Galardonado con tres premios BAFTA, tres National Television Azwards y un Rose d'Or, The Great British Bake Off ha sido adaptado en más de 30 países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Australia, Brasil, Argentina, Italia u Holanda.