Peluquería de caballeros.- El peluquero le corta el pelo a Sidney Munsiger (Woody Allen), un publicista y autor de dos novelas mediocres. "He acabado de leer su novela. Me llevó todo el invierno". "Pero si son apenas 200 páginas...". "Ya, pero me dormía. Incluso creí que era narcolepsia pero el médico me dijo que no, que era el libro". Así comienza Crisis en seis escenas, su primera incursión en la televisión (Amazon Prime Video). Seis capítulos de 22 minutos cada uno en los que Woody Allen nos alegra el día con su particular homenaje a los años 60 del pasado siglo.

La crítica en su día —se estrenó en 2016— no fue muy generosa. Al parecer no es una obra maestra. El autor, a los 80 años de edad, sigue realizando una película al año, lo que no deja de ser un insulto para la inmensa mayoría, pero por lo visto no es capaz de realizar algo genial cada 12 meses. Nos divierte, eso sí, pero eso lo hace cualquiera y más en un mundo como el actual en el que todo es de color, desde Donald Trump a los sacerdotes pederastas.

Salón de la casa de los Musinger.- Un selecto grupo de damas de la tercera edad se reúnen para comentar el libro de la semana. Es el club de lectura de su mujer, Kay, asesora matrimonial. "Trata de un hombre que se convierte en cucaracha...". "Detesto la ciencia ficción", comenta una de ellas. Tiempo después, y por la influencia de una activista antitodo que se refugia en la casa, descubren El libro rojo de Mao. Les entusiasma y más desde que la anfitriona les explica que fue el diseñador de la chaqueta que lleva su nombre. Nuestro neurótico hipocondríaco favorito alardea ante unos conocidos de que en su etapa de publicista escribió el eslogan de "Helados ortopédicos Stillman" aunque ahora está empeñado en vender una serie de neanderthales. El hall de la casa está abarrotado. Siguen llamando a la puerta. "Serán los Hermanos Marx". Un placer, Woody.