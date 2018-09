Los libros del próximo número

El ala izquierda (Cegador, 1). Mircea Cărtărescu. Traducción de Marian Ochoa de Eribe. Impedimenta, 2018. 432 páginas. 23,95 euros.

Guerra y trementina. Stefan Hertmans. Traducción de Gonzalo Fernández. Anagrama, 2018. 368 páginas. 19,90 euros.

Hombre Tigre. Eka Kurniawan. Traducción de Jacinto Pariente. Armaenia, 2018. 214 páginas. 20 euros.

Me despierto, me despierto, me despierto. Jorge Gimeno. Pre-Textos, 2018. 96 páginas. 16 euros.

Las rosas del sur. Julio Llamazares. Alfaguara, 2018. 696 páginas. 24,90 euros.

Algunas formas de amor. Charlotte Mew. Traducción de Ángeles de los Santos. Posfacio de Liborio Barrera. Periférica, 2018. 232 páginas. 16,86 euros.