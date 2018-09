¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 16 de septiembre de 2018

14.25 / Paramount Network

La cabaña en el bosque

The Cabin in the Woods. EE UU, 2012 (95 minutos). Director: Drew Goddard. Intérpretes: Chris Hemswort, Kristen Connolly, Anna Hutchison, Fran Kranz.

Una contundente película que revitaliza el género de terror gracias a un puzle de referencias cinéfilas. La cabaña en el bosque nace de una situación exprimida hasta el empacho y en su primer tramo subraya todos los tópicos de la comedieta adolescente. Sin embargo, un pasmoso giro de guion zarandea la trama y pasa a combinar terror, parodia y homenaje para convertir el filme en un poderoso juego de metaficción que agita sus imágenes y abraza el exceso con sana desfachatez y buen gusto cinéfilo.

16.30 / TCM

Habemus Papam

Italia, 2011 (102 minutos). Director: Nanni Moretti. Intérpretes: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Renato Scarpa.

Ante Habemus Papam muchos críticos sufrieron un ataque de desconcierto: quizá esperaban un feroz ataque a la Iglesia y encontraron un filme sentido, humanista, casi delicado. También habían afirmado que Moretti se había puesto serio en La habitación del hijo solo porque era un drama y olvidaron la feroz seriedad de comedias como Palombella rosa y Caro diario, en las que mientras repartía mandobles a los estamentos sociales reflexionaba sobre la política y la sociedad italianas. Habemus Papam es menos agresiva, pero el retrato del papa que sufre un ataque de pánico y escapa por las calles de Roma contiene vitriolo y Moretti hace de las suyas en secuencias modélicas como la sesión de psicoanálisis que contemplan unos estupefactos prelados.

21.30 / La Sexta

Pedro Sánchez, desde La Moncloa, responde a ‘El objetivo’

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde esta noche a las preguntas de Ana Pastor en el espacio El objetivo. El programa se realizará en directo desde La Moncloa y Sánchez abordará la actualidad más inmediata, con la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, y la polémica de su tesis. También responderá a cuestiones que atañen a los planes del Ejecutivo socialista en torno a Cataluña, el empleo, la inmigración o la educación.

22.05 / La 1

Cocineros en el Puerta de Hierro

Una de las pruebas de esta entrega de MasterChef Celebrity tendrá lugar en el madrileño hospital Puerta de Hierro, donde el programa rendirá homenaje a quienes luchan a diario contra el cáncer y los participantes cocinarán un menú diseñado por un endocrino especialista en nutrición. En la última prueba de la noche, el reto será el de preparar platos dulces y salados utilizando únicamente el microondas.

22.30 / La 2

Katmandu, un espejo en el cielo

España, 2012 (105 minutos). Directora: Icíar Bollaín. Intérprets: Verónica Echegui, Sumyata Battarai, Norbu Tsering Gurung.

Los avatares de una joven que viaja a Katmandú para trabajar como voluntaria hacen vibrar las imágenes de un apasionado relato. Es cierto que el filme no alcanza la densidad dramática de las mejores obras de Icíar Bollaín, pero es innegable la verdad fílmica que la directora acierta a volcar en el desarrollo dramático de la obra. El inmaculado trabajo de Verónica Echegui llena de vida el afán del personaje por mejorar las condiciones de vida de los desfavorecidos.