Un violento cuento de gánsteres

En los años veinte que retrata El Continental, los gánsteres recorren a caballo su territorio, visten chupas de cuero, no dudan en matar para dejar claro quién manda e intentan expandir su negocio de drogas a cualquier coste. El Continental también es un bar que se convierte en club nocturno con música en directo y que reúne a la alta sociedad. Además, El Continental narra el ascenso de una mujer hasta convertirse en la primera gánster.

TVE presentó anteanoche la serie dentro del FesTVal de Vitoria, que llega a su décima edición y en el que muchas cadenas aprovechan para mostrar su programación otoñal. La cadena pública estrenará la producción esta temporada —aún sin fecha de emisión, pero previsiblemente este mes—.

La ficción, creada y dirigida por Frank Ariza, se presenta como un cuento con una primera temporada de 10 capítulos. Bebe estéticamente de producciones extranjeras como Peaky Blinders, Babylon Berlin o Moulin Rouge para situar a sus personajes a un tiempo y un espacio imaginarios. “No deja de ser un cuento con plena libertad a la hora de crear. No tenemos referencias reales, porque aunque sean los años veinte, entre comillas, la estética visual es diferente y no decimos dónde se ubica”, comenta el creador y director a EL PAÍS. “Es un cuento; lo importante no es dónde y cuándo, sino lo que se está contando”, tercia Álex García, su protagonista.

ampliar foto El reparto de 'El Continental', en el Festival de Vitoria. Carlos Álvarez Getty

Ariza quería narrar el mundo de los gánsteres desde un punto de vista femenino, “cómo se desenvolvería una mujer en un contexto tan marcado y cómo desarrollaría esa labor que normalmente hacen los hombres y que pueden hacer las mujeres con más perspicacia”. Michelle Jenner encarna a Andrea, esa mujer, hija del dueño de El Continental, de la que se enamora Ricardo (Álex García), un gánster que se hará con el control de la mitad del local para estar más cerca de ella. Son solo dos de los muchos personajes de esta serie con un reparto que incluye a Roberto Álamo, Raúl Arévalo, Fernando Tejero o Paz Vega.

El proceso de construcción de la serie ha resultado diferente al habitual. En lugar de tener primero el guion y trabajar la dirección y el resto de elementos a partir de él, trama y realización evolucionaron en paralelo a lo largo de la producción. “Iba modificando la historia en función de la dirección, de lo que veía que el entorno me podía dar e incorporaba lo que descubría en cada uno de los actores que podía aportar a sus personajes”, precisa Ariza. “He construido lo que me imaginaba para mover la cámara como quería, y en función de esos decorados he hecho la historia”, añade.

Entre esos decorados que han ayudado a construir El Continental, se encuentra la antigua estación de tren de Príncipe Pío, en el centro de Madrid, donde se rodaron las escenas que transcurren en una destilería. “Era una localización que me estaba obsesionando. Una vez que la tuve, escribí los movimientos de cámara en función de ese decorado”, señala el realizador y guionista.

En este sistema de trabajo, los actores también forman parte del proceso creativo. “Les sorprendía, porque no están acostumbrados a que se les involucre así, pero a la vez fueron superparticipativos, porque pueden mostrar sus mejores virtudes para que tú las puedas usar”, dice Ariza. “No es una serie que cuente una historia; es una serie que habla de unos personajes, por eso era tan importante que estuvieran vivos”. Incluso para después acabar con ellos, porque El Continental promete un elevado número de muertes.