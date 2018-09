¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 3 de septiembre de 2018

18.15 / TCM

¿Teléfono rojo? volamos hacia Moscú

Dr. Strangelove, or how I learned to stop worrying and love the bomb. EE UU, 1963 (92 minutos). Director: Stanley Kubrick. Intérpretes: Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden.

El humor de Stanley Kubrick se revela amargo y cruel en esta monumental sátira sobre la guerra fría y el pánico al peligro atómico. Kubrick alterna drama, comedia y farsa en una película delirante que parte de la idea de que un general estadounidense paranoico puede lanzar una ofensiva nuclear sobre la URSS. Entre estremecido y divertido, el espectador se siente zarandeado por el asombroso guion escrito por Terry Southern y el propio Kubrick, que culmina en una secuencia final que muestra cómo, en medio del enloquecimiento, reina sin tapujos el pesimismo a ultranza del cineasta.

20.00 / Antena 3

‘¡Boom’: récord para ‘Los lobos’

Ningún participante en un concurso de la televisión mundial ha logrado nunca lo que ‘Los lobos’ consiguen esta tarde en ¡Boom!, mantenerse de manera ininterrumpida durante 300 programas. El espacio que presenta Juanra Bonet ha sido en agosto el concurso más visto en España por segundo mes consecutivo, y lo celebra con este récord protagonizado por su ya popular cuarteto de concursantes.

20.45 / Paramount Channel

Mentes en blanco

Unknow. EE UU, 2006 (85 minutos). Director: Simon Brand. Intérpretes: James Caviezel, Gregg Kinnear, Joe Pantoliano.

Cinco hombres despiertan en un almacén abandonado. No recuerdan quiénes son ni por qué están allí, pero pronto intuirán que han participado en un secuestro. Tras este inquietante inicio, el filme sostiene la intriga con firmeza, no abusa de trucos de guión y se apoya en un excelente trabajo de un reparto más que sólido.

22.00 / Telecinco

Un caso complejo en ‘The Good Doctor’

Llega un nuevo episodio de la serie revelación del verano. En esta ocasión, The Good Doctor relata cómo el equipo médico del Hospital St. Bonaventure aborda el caso de un niño congoleño que padece graves anomalías cardíacas, lo que provocará un conflicto entre el doctor Meléndez y Shaun Murphy. Por otra parte, el joven médico hace frente a la confusión que le provoca su último encuentro con su vecina Lea.

22.30 / La Sexta

Expediente Warren: The Conjuring

The Conjuring. EE UU, 2013 (112 minutos). Director.: James Wan. Intérpretes: Lili Taylor, Vera Farmiga, Patrick Wilson.

James Wan juega a la antigua usanza con la puesta en escena en el cine de terror y es capaz de crear imágenes malsanas con el uso de los mínimos elementos expresivos. En su cine, el encuadre justo, la iluminación y los movimientos de cámara llenan de contenido sus apabullantes imágenes. Así, Wan trasciende el ya manido subgénero de las casas encantadas y recrea al controvertido y real matrimonio de parapsicólogos Ed y Lorraine Warren para crear una terrorífica historia envuelta en desasosiego.