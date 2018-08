¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 25 de agosto de 2018

15.45 / Cuatro

Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian

The Chronicles of Narnia: Prince Caspian. EE UU, 2008 (143 minutos). Director: Andrew Adamson. Intérpretes: Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes, William Moseley.

La segunda de las películas que adaptan la serie de novelas de C.S. Lewis Las crónicas de Narnia, de enorme éxito entre los lectores anglosajones, incide en las constantes temáticas del original, las luchas entre el bien y el mal siempre envueltas en un simbolismo cristiano. Esta entrega, apoyada, claro, en unos brillantes efectos especiales, abandona un tanto el tono lírico de la primera para apostar por una cierta épica adolescente y por oscurecer el tono de las peripecias que viven los jóvenes protagonistas.

18.15 / beIN LaLiga

Derbi madrileño en la Liga de fútbol

La segunda jornada de la Liga de fútbol ofrece hoy tres partidos, emitidos todos ellos por beIN LaLiga. A las 18.15 se enfrentarán en Mendizorroza el Alavés y el Betis. A las 20.15 llegará el turno del derbi madrileño que protagonizarán en el Wanda Metropolitano el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. El último encuentro tendrá lugar en el estadio José Zorrilla, donde medirán fuerzas el Valladolid y el Barcelona a las 22.15.

19.00 / La 1

La Vuelta 2018 comienza en Málaga

La primera etapa de la Vuelta recorre Málaga con una contrarreloj individual de ocho kilómetros de recorrido. Servirá para presentar a los equipos y corredores en la 73ª edición de la carrera, que finalizará el domingo 16 de septiembre en Madrid, después de 21 etapas. Contará con ocho finales en alto, entre los que destacan la subida a los Lagos de Covadonga, el 9 de septiembre, o la del monte Oiz el 12 de septiembre.

22.00 / Paramount

30 días de oscuridad

30 Days of Night. EE UU, 2007 (108 minutos). Director: David Slade. Intérpretes: Josh Hartnett, Melissa George, Danny Huston.

El cómic original de Steve Niles y Ben Templesmith da pie a una buena sorpresa en el tedioso devenir del cine terrorífico del nuevo mileno. 30 días de oscuridad es una película envuelta en inquietantes imágenes que potencian con acierto los elementos fantásticos y de terror del relato. Los 30 días sin sol que vive cada verano un pueblo de Alaska se convertirán en una oportunidad perfecta para un grupo de vampiros.

22.30 / TCM

Lo que queda del día

The Remains of the Day. Reino Unido, 1993 (128 minutos). Director: James Ivory. Intérpretes: Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox.

La obra maestra de James Ivory visita la Inglaterra de los años cincuenta para desarrollar un relato sumido en un desgarrado romanticismo. Un mayordomo gélido y servil, cuya vida se reduce a su trabajo, deberá hacer frente al derrumbe de una clase social a cuya escala de valores ha entregado su existencia; aún más, verá cómo su mundo emocional se tambalea al entablar una relación, tan sutil como incandescente, con una nueva ama de llaves. James Ivory teje, con inaudita precisión, con insólita minuciosidad visual, una telaraña de imágenes en la que quedan atrapadas las turbaciones e ilusiones de sus inolvidables personajes.