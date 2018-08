¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 23 de agosto de 2018

21.25 / La 2

Un recuerdo a Elvis, en ‘Días de cine’

El pasado 16 de agosto se cumplieron 41 años del fallecimiento de Elvis Presley, y Días de cine dedica un recuerdo a su faceta en la gran pantalla. Entre los estrenos de la cartelera, el programa se fijará, entre otras, en dos películas biográficas, Rodin, interpretada por Vincent Lindon, y La música del silencio, biopic sobre el tenor Andrea Boccelli, y en la francesa Revenge, una de las triunfadoras del pasado festival de Sitges.

22.00 / La 1

El próximo Oriente

España, 2006 (90 minutos). Director: Fernando Colomo. Intérpretes: Javier Cifrián, Nur Al Levi, Asier Etxeandia.

El barrio madrileño de Lavapiés acoge esta bienintencionada comedia en la que Fernando Colomo juaga a recuperar, en cierto modo, el espíritu de Frank Capra. La película lanza una apuesta por la integración de civilizaciones que, entre bromas y lágrimas, alerta sobre el desconocimiento occidental de la cultura islámica. Colomo se apoya en un inteligente guion que regula hábilmente el drama y la comedia y acierta en la dirección de actores, que interpretan a sus personajes con suma soltura

22.20 / Paramount Channel

El peso del agua

The weight of water. EE UU, 2000 (110 minutos). Directora: Kathryn Bigelow. Intérpretes: Catherine McCormack, Sarah Polley, Sean Penn.

Kathryn Bigelow, ocho años antes de convertirse en la primera mujer en ganar un Oscar como directora, ya mostró su habilidad narrativa y su destreza visual en El peso del agua. Drama introspectivo, juega con los saltos en el tiempo en dos relatos paralelos: el crimen que conmociona una pequeña isla en 1873 y la historia que se desarrolla de un siglo después, cuando una fotógrafa visita el lugar con su marido y otra pareja. La directora entrelaza ambas historias en un dramático juego de espejos.

22.30 / La Sexta

El silencio de los corderos

The Silence of the Lambs. EE UU, 1990 (115 minutos). Director: Jonathan Demme. Intérpretes: Anthony Hopkins, Jodie Foster.

Después de la aparición de El silencio de los corderos, la mayor parte de los asesinos cinematográficos quedaron reducidos a la altura de colegiales. La primera entrega de las andanzas de Hannibal el caníbal revolucionó el cine de los noventa y sirvió de germen para la aparición, cuatro años después, de otro emblema como Seven. Parte de su mérito ya vivía en las páginas de la novela de Thomas Harris, pero el filme sabe mantener secuencias de tensión narrativa casi insoportable gracias a unas puesta en escena que llena de sentido los primeros planos y los movimientos de cámara, y a los descomunales trabajos de Anthony Hopkins y Jodie Foster.

22.45 / Cuatro

Amenaza bioterrorista, en ‘Mentes criminales’

El episodio de hoy de la decimotercera temporada de Mentes criminales, titulado ‘Todo lo que comes’, relata cómo el equipo que lidera Rossi debe trabajar junto con el Centro de Control de Plagas, para determinar si una serie de muertes repentinas detectadas en Virginia están relacionadas con un ataque de bioterrorismo. En el plano personal, García habrá de visitar a su hermanastro para encargarse de un grave problema familiar.