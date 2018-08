La serie de Netflix Insatiable fue masacrada ya solo con su tráiler. Incluso, hubo una recogida de firmas online para pedir que no se estrenara. El motivo era que, supuestamente, promovía la gordofobia. Y todo solo con un tráiler. Pese a los esfuerzos de quienes gustan de poner el grito en el cielo antes de tiempo, el viernes pasado se estrenó. Y el hecho es que la supuesta gordofobia de la serie es el menor de sus problemas, porque es un desastre absoluto.

La protagonista es Patty, una adolescente con sobrepeso que sufre las burlas de sus compañeros en el instituto. Tras recibir un puñetazo en la mandíbula que le fuerza a no comer sólidos durante todo un verano, regresa convertida, físicamente, en la perfecta reina del instituto y con una sed insaciable de venganza de quienes la hicieron sufrir. Por otro lado, un abogado aficionado a preparar a chicas para los concursos de belleza (cada uno tiene sus manías, qué le vamos a hacer) acusado de pederastia encuentra en Patty a una posible aliada perfecta para regresar al circuito de esos certámenes y consumar, él también, su particular venganza. Si las motivaciones de los personajes al comienzo de la historia ya son locas, más adelante la cosa se va volviendo todavía más enrevesada y absurda.

Insatiable podría haber sido una sátira que caminara por los límites del humor, como hace Heathers —serie ambientada también en un instituto que en España se puede ver en HBO, pero el canal Paramount Network ha preferido no estrenarla en Estados Unidos tras los últimos tiroteos en escuelas—. Pero el problema con la producción de Netflix es que no está bien ejecutada. Ya en el primer capítulo despliega chistes sobre gordos, pedos y diarreas, dejando claro el nivel del humor que quiere abordar, lo más escatológico y cafre posible. Abusa hasta el desquiciamiento de la voz en off narrativa. Sus personajes son planos y odiosos. No logra encontrar su ritmo ni funciona como comedia. Más allá de los temas que trata, lo peor de Insatiable es que su plasmación es, sencillamente, terrible.