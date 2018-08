¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 11 de agosto de 2018

17.10 / Sundance

Azuloscurocasinegro

España, 2005 (105 minutos). Director: Daniel Sánchez Arévalo. Intérpretes: Quim Gutiérrez, Marta Etura, Antonio de la Torre, Raúl Arévalo.

El notable debut de Daniel Sánchez Arévalo no solo popularizó algunos nuevos rostros en el cine español, sino que mostró a un director novel, comprometido y entregado a sus personajes. Es cierto que no todos los relatos paralelos que dan forma a la película se muestran sólidos, pero los tipos que muestra el guion aparecen ante el espectador llenos de veracidad, certeros y carnales, movidos todos ellos por los zarandeos de la existencia y abrumados por la losa de la figura paterna.

21.05 / beIN LaLiga

El Atlético de Madrid se mide con el Inter

El estadio Wanda Metropolitano es el escenario del duelo entre el Atlético de Madrid y el Inter, perteneciente a la International Champions Cup, un choque en el que se empleará el sistema de videoarbitraje. Los jugadores que entrena Simeone cierran con este enfrentamiento su pretemporada y comenzarán a preparar el partido de la Supercopa de Europa que los enfrentará con el Real Madrid el próximo miércoles.

21.30 / La 1

El máster de Casado, en ‘Informe semanal’

El espacio Informe semanal analiza la actualidad por medio de tres reportajes. El primero de ellos se acerca al caso del máster de Pablo Casado, que ha llegado al Tribunal Supremo. seguidamente, el programa viajará a Estados Unidos para explicar las causas de la guerra comercial abierta por la administración de Donald Trump y también se fijará en las posibilidades, a muy largo plazo, de establecer vida en Marte.

23.45 / Cuatro

Los casos del Departamento Q

Fasandræberne. Dinamarca, 2014 (97 minutos). Director: Mikkel Nørgaard. Intérpretes: Nikolaj Lie Kaas, Troels Lyby.

La adaptación de la primera novela de la serie de novelas Departamento Q, escritas por el autor danés Jussi Adler-Olsen, es un convincente thriller que, aunque desarrolle una trama que abunda en lugares comunes, aporta al mismo tiempo un puñado de imágenes opresivas, hace alarde de buen manejo de las elipsis y se sostiene en un sólido reparto.

0.05 / TCM

La soga

Rope. EE UU, 1948 (77 minutos). Director: Alfred Hitchcock. Intérpretes: James Stewart, John Dahl, Farley Granger.

Aún persiste como uno de los momentos clave de la historia del cine el singular alarde técnico que abordó Hitchcock en La soga, que supuso además su primera película en color: una obra rodada en un único plano, sin corte de montaje alguno, narrada en tiempo real y en un solo decorado. Todo un arrebato vanguardista del maestro, en el que el montaje vive en el interior del plano, lo que obliga a la cámara a perseguir y encerrar en el encuadre a sus agrios personajes. Además, aporta un amargo retrato de la condición humana en torno a dos jóvenes que asesinan a una víctima para lograr el crimen perfecto y, así, mostrar su superioridad intelectual. Una idea narrativa que, años más tarde, serviría a Richard Fleischer para la trama de otra obra maestra, Impulso criminal.

0.35 / Movistar DCine

El luchador

EE UU, 2008 (100 minutos). Director: Darren Aronofsky. Intérpretes: Mickey Rourke, Evan Rachel Wood, Marisa Tomei.

Inquietante acercamiento al mundo de la lucha libre estadounidense, que Darren Aronofsky dibuja con tono hiperrealista. El luchador retrata con indisimulada ternura a una vieja gloria deportiva: el rostro herido de Mickey Rourke, que muestra de nuevo el inmenso actor que un día fue, refleja la amargura y la desesperación, pero también el orgullo. Aronofsky traza en sus imágenes una cierta épica de la derrota e impregna todas las secuencias de un tono crepuscular que huye tanto del artificio como del esteticismo.