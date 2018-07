¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 28 de julio de 2018

9.50 / Movistar Series

Maratón de ‘Orange Is the New Black’

Movistar Series emite (desde las 9.50 y hasta las 22.15) todos los capítulos de la sexta temporada de Orange Is the New Black. En los nuevos episodios, las historias se dividirán en dos centros penitenciarios diferentes, algo que se verá más claramente en la trama de Flaca y Maritza, que han sido separadas. Mientras tanto, Lorna afrontará su embarazo. La comedia creada por Jenji Kohan (Weed) y basada en la autobiografía de Piper Kerman sigue siendo una de las series más esperadas de la temporada veraniega. La serie con el reparto femenino más coral y numeroso de la televisión, encabezado por Taylor Schilling, nominada al Globo de Oro por su papel, contará además con la incorporación de la actriz Rebecca Knox (Bulls) en el papel de Tina Swope, una nueva reclusa.

21.30 / La 1

La actualidad, en ‘Informe semanal’

En estos últimos días, Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha mantenido contactos con todos los expresidentes de su partido, con su rival en las primarias y con el rey Felipe VI. Informe semanal entrevista este sábado a Pablo Casado para hablar del PP y de otros temas de la actualidad nacional. Además, el programa ha viajado a Grecia para conocer la magnitud de los incendios que asolan el país y analiza todas las partes implicadas en la huelga de la compañía aérea Ryanair.

21.30 / La Sexta

El Gobierno Sánchez en ‘laSexta noche’

Este sábado, en laSexta noche, Iñaki López analizará el futuro del Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente afronta su debilidad parlamentaria y asegura que no habrá elecciones hasta 2020, pero ¿logrará cumplir su objetivo? Además, Jesús Cintora entrevistará al abogado y exdiputado del Parlament Joan Coscubiela, que lleva casi un año alejado de la primera línea política y que opinará sobre el panorama político actual.

22.10 / Antena 3

‘El caso Bourne’

The Bourne Identity. Estados Unidos, 2002 (114 minutos). Director: Doug Liman. Intérpretes: Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper.

Espectacular cinta que narra la historia de un agente especial (bien Matt Damon) que padece amnesia y que, tratando de aclarar su pasado, destapa una trama criminal, lo que le lleva a ser perseguido por media Europa. Un notable filme de espías, lleno de trepidantes escenas de acción y tensión en todo su metraje.

22.30 / TCM

‘El paciente inglés’

The English Patient. Estados Unidos, 1996 (154 minutos). Director: Anthony Minghella. Intérpretes: Ralph Fiennes, Juliette Binoche.

Con una calidad indudable, el cineasta Anthony Minghella (El talento de Mr. Ripley) dirigió, a partir de un interesante original de Michael Ondaatje, un sobrio e intensísimo drama con sabor a clásico. Los oscars a la mejor película y mejor dirección avalan la calidad de esta maravillosa historia, que se vio altamente beneficiada de un toque romántico realmente adecuado. Una apasionada historia protagonizada por Ralph Fiennes (el mejor trabajo de su carrera) y Kristin Scott Thomas.