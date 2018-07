Boris Izaguirre, de los fogones al altar

Boris Izaguirre regresa con fuerza a la televisón en España. En la actualidad graba su participación en MasterChef Celebrity y ya prepara para DKiss ¡Sí, quiero ese vestido!, una adaptación del programa Say yes to the dress, en el que Izaguirre, junto a un equipo de expertos, ayudará a novias a encontrar el vestidos de sus sueños para la boda.

El casting acaba de comenzar y las novias pueden apuntarse en la web que Dkiss ha preparado ó a través de un número de teléfono (659 89 88 99). Esta versión española contará con Izaguirre como principal asesor de moda y con un grupo de expertos estilistas quienes, junto a él, se encargarán de aconsejar en todo momento a las novias que acudan a la tienda para encontrar el vestido ideal que lucirán en su gran día, explica la cadena en un comunicado.

"El programa seguirá la misma dinámica que las versiones americana e inglesa. Toda clase de novias, con gustos muy variados, acudirán a la tienda de novias con el fin de encontrar el vestido perfecto. Pero no tomarán la decisión en solitario sino que tendrán que consensuar su elección con sus acompañantes, ya que para este tipo de decisiones no pueden olvidar a su séquito en el que suelen figurar madres, hermanas o amigas, todas ellas con derecho a opinar. De este modo, en el programa no faltarán besos, abrazos y lágrimas de emoción, mientras entre prueba y prueba, compartirán con las cámaras detalles sobre su historia de pareja, así como su deseo de conseguir una boda perfecta", explica la cadena.