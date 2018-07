El Mundial manda al destierro a ‘La verdad’

Parece que La verdad no se libra de la maldición que le persigue incluso desde antes de su estreno. La serie de Telecinco, que tuvo que esperar durante meses hasta encontrar fecha para su emisión, suma una nueva piedra en su camino. El partido del Mundial entre Colombia e Inglaterra, cuyo empate al final del tiempo reglamentario obligó a llegar hasta la pórroga y, finalmente, decidir en los penaltis la clasificación de Inglaterra para cuartos de final, obligó al canal a realizar cambio de última hora en su parrilla. La perjudicada fue, una vez más, La verdad, cuyo penúltimo capítulo antes del parón veraniego quedó sin emitir.

La decisión la anunciaba Mediaset a las 23.50 del martes con un tuit: "La parrilla se ha visto alterada por la duración del partido, motivo por el cual no se emitirá el capítulo de La verdad en Telecinco. Informaremos lo antes posible de su próxima emisión y lamentamos las molestias a los seguidores de la serie". Los propios comentaristas del partido habían estado anunciando la emisión del penúltimo capítulo de la serie inmediatamente después de que finalizase el encuentro. Sin embargo, el canal prefirió seguir adelante con el postpartido de El Mundial se juega en Mediaset, que se prolongó desde el final del encuentro hasta la medianoche.

La parrilla se ha visto alterada por la duración del partido, motivo por el cual no se emitirá el capítulo de @laverdadserie en @telecincoes. Informaremos lo antes posible de su próxima emisión y lamentamos las molestias a los seguidores de la serie — Mediaset España (@mediasetcom) 3 de julio de 2018

El modelo y actor Jon Kortajarena, protagonista de la serie, mostró su enfado por el nuevo maltrato a la serie. En un vídeo en directo a través de Instagram, Kortajarena aseguró sentirse "muy frustrado" y pidió disculpas a sus seguidores. "Yo ya me rindo, esto es muy fuerte. Lo siento mucho, no sé qué pasa, no sé por qué no la emiten, no sé por qué nos han dicho que la promocionemos hoy, pero esto es lo que hay", decía en el vídeo. "Me siento muy frustrado y os pido disculpas por algo que no está en mi mano pero que en parte me siento responsable [...] Es una pena que traten así la serie", continuaba. "Nosotros hemos hecho la serie con mucho trabajo y mucho cariño y eso es lo que podemos aportar. Luego, a partir de ahí, no está en nuestra mano y como no sé qué decir, por lo menos hago un directo para dar la cara y pedir disculpas. Si algún día alguien me da una explicación, os la daré. Si no me la dan, os digo que lo siento".

El encuentro entre Colombia e Inglaterra reportó muy buenos datos de audiencia a Telecinco. El encuentro fue seguido por 4.278.000 espectadores (37,5% de cuota de pantalla), cifra que subió a 6.698.000 (42,2%) durante la prórroga y 8.355.000 (48,2%) en los penaltis. El programa por el que Telecinco sustituyó a La verdad, El Mundial se juega en Mediaset, contó con el seguimiento de 2.017.000 espectadores (13,8%).

El camino de la serie protagonizada por Elena Rivera y Jon Kortajarena ya arrancó su andadura con mal pie. Aunque su fecha original de estreno fue el 14 de febrero, con la intención de emitir seguidos los 16 capítulos que la componen, movimientos de contraprogramación entre Antena 3 y Telecinco hicieron que su estreno se retrasase durante meses, decisión por la que los propios actores mostraron su disgusto. Finalmente, vio la luz el 21 de mayo. La proximidad del verano hizo que la cadena decidiera dividir su emisión en dos partes, de forma que los ocho últimos episodios se verán en otoño.