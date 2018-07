John Malkovich se une a Jude Law en ‘The New Pope’

Tras The Young Pope, Paolo Sorrentino ya está preparando The New Pope. Si la primera serie estuvo centrada en la revolución que suponía para el Vaticano y el catolicismo la llegada de un joven y retrógrado papa interpretado por Jude Law, ya empiezan a conocerse datos de la nueva entrega, que no tendrá que ver con la primera. Como ya adelantaron desde la producción, su acción "transcurre en el mundo de un papado actual". Ahora han anunciado, además, que Jude Law repetirá en la serie y que John Malkovich también será parte del elenco de la serie cuya producción arrancará en Italia en noviembre.

The New Pope está escrita por Paolo Sorrentino, Umberto Contarello y Stefano Bises, y supone la segunda serie limitada de Sorrentino ambientada en el papado contemporáneo. The Young Pope, creada y dirigida por Sorrentino, se emitió en un total de 150 países, entre ellos España a través de la plataforma HBO España. Law fue nominado a un Globo de Oro como Mejor actor de miniserie o película para televisión por su interpretación en esta producción original de Sky y HBO.

La primera serie dirigida por Sorrentino sobre un papa estaba compuesta por 10 capítulos de una hora de duración cada uno y contaba la historia ficticia de Lenny Belardo, Pío XIII, el primer papa estadounidense de la historia, cuya elección era el resultado de una estrategia "mediática" del colegio cardenalicio.