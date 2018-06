Los protagonistas de ‘Breaking Bad’ se reúnen por el 10º aniversario de la serie

“Yeah, b*tch!” It’s a #BreakingBad reunion!

We caught up with the full @BreakingBad_AMC cast 10 years after the show first aired to revisit high times from the groundbreaking drama: https://t.co/8kHvgDTYT0 #BreakingBadReunion pic.twitter.com/O1AmiofECu