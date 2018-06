Las series buscan el voto para los Emmy 2018

Los Emmy 2018 ya están en marcha. Aunque los premios de la televisión estadounidense se entregarán el lunes 17 de septiembre, las fases previas que llevan a la decisión final ya han arrancado. El 11 de junio comenzó el periodo para elegir a los nominados. Durante dos semanas, los votantes deciden qué series, actores, guionistas, directores... serán candidatos a los galardones. El periodo de votación termina el 25 de junio, pero los nominados no se anunciarán hasta el 12 de julio.

La cantidad de ficción televisiva que se produce hoy en día y que lucha por lograr un hueco en los premios que otorga la Academia de Televisión de Estados Unidos obliga a las series a derrochar creatividad a la hora de venderse y llamar la atención de los cerca de 20.000 académicos para conseguir su voto. Por eso, estas campañas ya no se pueden conformar con los tradicionales carteles y vallas promocionales que llenan las calles de Los Ángeles y tienen que recurrir al ingenio para destacar.

Uno de los actos promocionales de 'The Handmaid's Tale'.

Como recoge Variety, uno de estos actos promocionales que más destaca es el que Amazon Studios ha puesto en marcha para recordar a los académicos las opciones que tiene The Marvelous Mrs. Maisel, ganadora del Globo de Oro a la Mejor comedia. La serie creada por Amy Sherman-Palladino y Dan Palladino ha instalado en diferentes lugares de Los Ángeles y Nueva York grandes letras que forman la palabra "Marvelous", en algunos casos acompañadas por estatuas femeninas. Hulu echa el resto con la segunda temporada de The Handmaid's Tale, ahora en emisión (en España, en HBO) y que quiere revalidar su título del año pasado como mejor drama de la temporada. En esta ocasión, en 14 diferentes localizaciones de Los Ángeles, quienes recitan la frase de la serie "blessed be the fruit" (bendito sea el fruto) obtienen un zumo gratis gracias a la serie.

La serie 'Ozark' se promociona con unas lavadoras llenas de dinero.

Unas enormes lavadoras con dinero dentro promocionan la serie de Netflix Ozark, mientras que paredes llenas de purpurina y colores brillantes trasladan a los viandantes al espíritu ochentero de su comedia GLOW. Más controvertida es la campaña que ha lanzado Padre de familia. Sus envíos de DVD con capítulos de la serie estaban encabezados por la siguiente frase: "Predijimos lo de Kevin Spacey y Harvey Weinstein. Abre el DVD para saber quién será el siguiente", con un espejo dentro para que el correspondiente académico se vea a sí mismo reflejado.

Mural promocional de la serie 'GLOW'.

A estas campañas, que suelen contar con repercusión mediática que multiplica su impacto, se suman las charlas, proyecciones, fiestas y demás eventos con los que los canales y plataformas tratan de ganar repercusión y que así los votantes se acuerden de su existencia. Este año se han celebrado unos 100 eventos de este tipo para tratar de recabar votos, un 50% más que el año pasado. Y a todo ello se suma la cantidad de capítulos que las cadenas envían para que los votantes puedan valorar sus obras, una cantidad que aproximadamente dobla el total de películas que los académicos reciben de cara a la carrera hacia los Oscar. Se calcula que estas campañas han costado a los estudios y cadenas unos 150 millones de dólares. Pero si se logra arañar algún Emmy con todo ello, la campaña promocional para la serie será de tal dimensión en todo el mundo que la inversión habrá valido la pena con creces.