ABC trabaja en un ‘spin off’ de ‘Roseanne’ tras su cancelación

La cancelación fulminante de la nueva temporada de la serie Roseanne por parte de la cadena ABC tras un tuit racista de su protagonista y productora ejecutiva, Roseanne Barr, se cobró más víctimas que la propia Roseanne. Las cerca de 200 personas que trabajaban en la serie se vieron afectadas por la cancelación de la que fue la ficción más vista de la cadena en su temporada de regreso a la televisión. La solución para solucionar parte de esos daños colaterales está en preparación por parte de la misma cadena con un posible spin off que no contaría con la participación de Barr.

Según Deadline, el proyecto fue presentado por un grupo de productores ejecutivos de la serie, con Tom Werner, Sara Gilbert y Bruce Helford al frente. La idea sería mantener al equipo de guionistas y el resto del equipo de la serie madre, pero la condición que pone ABC es que Barr no participe en el spin off de ninguna forma, ni creativa ni financieramente. La cadena no ha anunciado todavía un reemplazo para Roseanne en su parrilla otoñal, lo que hace pensar que podrían estar barajando esta opción como una posibilidad real.

La nueva serie estaría centrada en el personaje al que da vida Sara Gilbert, que interpreta a la hija mediana de Roseanne y Dan Conner, Darlene, que en el regreso de la serie había vuelto a vivir con sus padres junto a sus hijos. De esta forma, la cadena podría recuperar la inversión realizada en la serie, porque tanto Gilbert como Laurie Metcalf y John Goodman cobrarán al menos por 10 de los 13 capítulos previstos para la entrega por que ya habían firmado de Roseanne aunque no se emita.

ABC canceló el pasado 29 de mayo la serie original después de que su protagonista publicara un tuit ofensivo en el que se refería a la exasesora de Barack Obama como "si los Hermanos Musulmanes y El planeta de los simios tuvieran un hijo". La cadena, propiedad de Disney, anunció la decisión en un comunicado: "La afirmación de Roseanne en Twitter es abominable, repugnante e incompatible con nuestros valores y hemos decidido cancelar la serie".