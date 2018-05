‘Matar al padre’, una mirada femenina a la figura paterna

"Jacobo es un hombre con una avería importante". El actor Gonzalo de Castro describe así a su personaje en Matar al padre, "un hombre que no sabe gestionar las emociones, déspota, un padre excesivamente protector y que en el fondo es un infeliz". Él es el eje sobre el que gira esta tragicomedia en cuatro capítulos que Movistar + estrena hoy —disponible entera en vídeo bajo demanda—. La trama sigue el recorrido de la familia Vidal a lo largo de 16 años, de la floreciente Barcelona posolímpica en 1996 a 2012 y las consecuencias de la crisis.

Tras dirigir dos largometrajes, Tres días con la familia —por el que ganó el Goya al mejor director novel en 2010— y Todos queremos lo mejor para ella (2013), la realizadora Mar Coll trabajaba con la guionista Valentina Viso y Diego Vega en una película con la figura paterna en su centro. "Pero tenía un poco forma de serie, porque teníamos a este padre obsesivo, el hiperpadre, y decidimos que lo interesante sería confrontarlo al paso del tiempo para ver si puede o no controlar la vida y, si estás en pie de guerra todo el rato, puedes hacer que la vida siga el camino que le vas trazando", dice Coll a EL PAÍS. Ese filme que incluía saltos en el tiempo se transformó en una miniserie cuando Movistar entró en juego. La libertad creativa que ofreció la compañía y el tiempo con el que pudo contar para preparar el proyecto fueron fundamentales para que les diera el sí. "En realidad es un paso a la tele que se parece mucho al cine", cuenta la realizadora. "Hicimos la serie que a mí me apetecería ver en mi casa", añade.

Para dar vida al cabeza de familia, Gonzalo de Castro no tuvo que mirar muy lejos. "Cuando hablé con Mar sobre Jacobo me preguntó cómo lo veía. Y yo le dije que lo veo como era mi padre. Fui recordando el entorno familiar en mi vida, mis tíos...". La intensidad y dramatismo de la historia en ciertos puntos está regada con toques de humor negro, algo a lo que ha ayudado el manejo de De Castro en el terreno de la comedia, con títulos televisivos a sus espaldas como Siete vidas o Doctor Mateo. "No es una serie fácil, es un cartucho, y hay que tener curiosidad y aguante, porque el primer capítulo está muy alimentado, es muy denso, por eso es necesaria la comedia. Espero que la gente tenga curiosidad porque esta serie no tiene coches que vuelan, ni policías, ni los aditamentos que a la gente le gusta", añade el actor, que cogió unos kilos para lograr "una tripita y esa pinta tan ridícula que tiene Jacobo cuando va a hacer bicicleta".

Matar al padre es la primera serie de las estrenadas hasta ahora por Movistar + creada y dirigida por una mujer. "Como intérprete que ha estado a las órdenes de tres mujeres en mis tres últimos proyectos, debo decir que todo es distinto, hay otro ritmo, otra atmósfera, otra respiración, otra forma. Tienen otra madera y el violín suena de otra manera", dice De Castro.

Según la realizadora, "lo que pasa en la televisión es un poco reflejo de lo que pasa en general en la industria del cine, que hay una presencia muy pequeña de las mujeres, y tiene que ver con una inercia que es normal que si todo está copado por los hombres, se perpetúa". Para Coll, el camino para acabar con esa inercia está, primero, en la toma de conciencia por parte de la sociedad de que existe un problema, "hacerlo visible y explicar por qué está mal que el relato esté en manos de los hombres, que eso es una visión parcial, que no es diversa, que no enriquece sino que empobrece y nos hace más pequeños". También defiende la incorporación de mecanismos de discriminación positiva "para acelerar la incorporación de las mujeres a los cargos de dirección, producción y liderazgo de los proyectos para que no tengamos que esperar tres generaciones para que ocurra el cambio".