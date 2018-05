¿Qué hay en la tele cada noche? Así queda la programación tras el último terremoto

Cada vez que las cadenas incorporan nuevos programas a su parrilla, el resto de canales reacciona moviendo sus fichas en un complicado baile en el que no solo importa lograr buenos datos con tu producto, sino también lograr minar a la competencia. Son movimientos que no son fáciles de hacer para las cadenas, porque si los traslados no se comunican bien, en el cambio se puede perder parte de la audiencia, que termina por no saber qué día emiten su programa favorito.

Los estrenos de La verdad (lunes en Telecinco) y La catedral del mar (miércoles en Antena 3) ha provocado un terremoto en la programación televisiva no solo de Antena 3 y Telecinco, sino también de La 1, que se suma a los cambios al trasladar de día MasterChef.

Para intentar poner cierto orden, elaboramos una breve guía para no perderse en el prime time de las principales cadenas día a día. Eso sí, avisamos de que este plan es posible que solo sirva para esta semana y que las cadenas reubiquen todo de nuevo en función de las audiencias que logren en estos días:

- Lunes

La 1: MasterChef

Antena 3: Allí abajo

Telecinco: La verdad

Cuatro: En el punto de mira

La Sexta: El taquillazo

Si esta semana, la novedad en los lunes era el estreno (tras meses de espera) de La verdad, la próxima semana llega a los lunes MasterChef procedente de los domingos, quizá con la intención por parte de la cadena pública de hacer frente al tirón de las dos series españolas en las privadas.

- Martes

La 1: Bailando con las estrellas

Antena 3: Cine

Telecinco: Supervivientes: Tierra de nadie

Cuatro: El blockbuster

La Sexta: Bienvenidas al norte, bienvenidas al sur

Supervivientes ha impuesto su dictadura en Telecinco. El tirón de esta edición, con cifras de audiencia espectaculares, ha hecho que llevado al canal a apostar por el reality para cuatro noches de las siete de la semana. Más de la mitad de su parrilla en prime time está dedicada a Supervivientes. En la noche de los martes, La 1 está intentando, sin mucho éxito, plantar cara con Bailando con las estrellas, mientras que La Sexta ha apostado por Bienvenidas al norte..., un formato diferente que acaba de arrancar con buenos datos para la cadena.

- Miércoles

La 1: La otra mirada

Antena 3: La catedral del mar

Telecinco: Supervivientes: Última hora

Cuatro: Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition

La Sexta: Pesadilla en la cocina

Hoy miércoles debutará La catedral del mar, y su estreno ha hecho que Telecinco se haya sacado de la manga un Última hora de Supervivientes en el que, además, desvelará el primer concursante de la edición de 2019. Mientras, en La 1 la serie feminista La otra mirada se mantiene con buenos resultados y la Pesadilla de Chicote también se lleva su parte del pastel. El final de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition hará que la semana que viene Cuatro tenga un hueco en este día, a no ser que decida estrenar la tercera entrega de la versión con famosos del programa

- Jueves

La 1: Fugitiva

Antena 3: Cine

Telecinco: Supervivientes

Cuatro: Cine

La Sexta: Enviado especial

Otra noche en la que Supervivientes se lleva el trozo más grande del pastel mientras que en la competencia tampoco hacen demasiado por intentar hacerle frente. Solo la serie Fugitiva trata de arañar algo, pero sin mucho éxito. Algo mejor le está yendo a Enviado especial en La Sexta. Pero todos se quedan muy lejos del más de 30% de cuota de pantalla que están marcando las galas de Supervivientes.

- Viernes

La 1: El paisano

Antena 3: La noche de Rober

Telecinco: Factor X

Cuatro: Los Gipsy Kings

La Sexta: laSexta Columna y Equipo de investigación

En las últimas semanas, cada viernes ha sido diferente en la televisión. Si hace dos semanas era Antena 3 la que arrancaba con el programa de entrevistas y humor La noche de Robert, el viernes pasado era en La 1 donde debutaba El paisano, con Pablo Chiapella, que lideró la noche. Pero esta semana, Factor X se traslada a los viernes procedente de los miércoles, por lo que de nuevo el cuadro cambia.

- Sábado

La 1: Cine

Antena 3: El peliculón

Telecinco: Sábado deluxe

Cuatro: El blockbuster

La Sexta: laSexta noche

La noche más estable de la semana, donde el menor consumo televisivo se traduce en apuestas por el cine o por programas que abarcan todo el prime time y late night como Sábado deluxe y laSexta noche.

- Domingo

La 1: ¿Cine?

Antena 3: El peliculón

Telecinco: Superviviventes: Conexión Honduras

Cuatro: Chester

La Sexta: El objetivo

La marcha de MasterChef de los domingos a los lunes deja un hueco en La 1 que, previsiblemente, se llenará con cine, la misma apuesta que hace Antena 3 para la última noche de la semana. Y sí, otra vez en Telecinco los espectadores se pueden encontrar con Supervivientes, esta vez con la entrega que presenta Sandra Barneda.